В Геленджике школа на 1550 мест подорожала до 2,65 млрд рублей, а ее сдача сдвинулась еще на год

В сентябре 2026 года в администрации Геленджика сообщили порталу «Утренний Юг», что строительство школы на 1550 мест на улице Пионерской затянулось. Спустя четыре года после заключения контракта объект готов только на 60%. При этом сметная стоимость выросла более чем в два раза — до 2,65 млрд рублей. Контракт на строительство с АО «Политехстрой-Сварго» заключили еще в сентябре 2022 года. Изначально школу планировали достроить к концу сентября 2024 года за 1,118 млрд рублей. Однако сроки регулярно срывались.

В феврале 2026 года прокуратура зафиксировала отставание от графика и потребовала от подрядчика увеличить число рабочих и количество техники. В администрации Геленджика задержки объясняют «объективными сложностями»: на участке обнаружили грунтовые воды и скальные породы, из-за чего пришлось переделывать проект и заново проходить госэкспертизу.



По словам замглавы города Владимира Антипова, сейчас на объекте завершают кладку стен и перегородок, монтируют кровлю, окна, вентиляцию, отопление и наружные инженерные сети.

Точную дату открытия учреждения в мэрии не называют. При этом в октябре 2026 года на сайте госзакупок опубликовали допсоглашение о переносе сдачи объекта на 30 ноября 2027 года. Поскольку школы обычно укомплектовывают к началу учебного года, первых учеников она, вероятнее всего, примет только в сентябре 2028 года.