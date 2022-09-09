Краснодарскому краю и всему югу страны грозит опустынивание. Изучили работы по изменению климата

Адыгея, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Крым, Вся Россия

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  • Поселок Чушка © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Поселок Чушка © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Независимое издание об окружающей среде «Кедр.медиа» опубликовало исследование на основе работ ученых о катастрофическом ухудшении климата на юге России. Юга.ру коротко публикует главное по этой теме в нашем регионе

Юга.ру взяли главное из обзора «Кедра» и вспомнили свои публикации на те же темы — мы отметили их желтым или вынесли в отдельные блоки.

В 2021 году регионами с худшими изменениями климата назвали Крым и Ставрополье. В «оранжевую зону» попали Краснодарский край, Ростовская область и Адыгея. Ученые оценили среднегодовые температуры и осадки, волны жары и почвенные засухи.

Потепление и инфекции от насекомых

В РФ теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете, а ЮФО — быстрее, чем в стране. К концу XXI века южные зимы могут лишиться снега. Сезоны в регионе стали резче: суровая зима сменяет жаркое сухое лето быстрее, почти без «смазанных» весны и осени.

Что влияет на климат Краснодара:

Потепление помогает кровососущим насекомым — переносчикам болезней. Например, за последние 20 лет клещи с крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) из-за теплых зим стали лучше плодиться, раньше просыпаться и позже впадать в спячку.

За 2003-2015 годы в Ростовской области их ареал расширился на 45 км севернее, а заражения стали фиксировать в новых районах. В 2022 году на юге РФ нашли новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки.

Клещи:

Подъем и потепление морей

Уровни воды Черного и Азовского морей растут быстрее Мирового океана. Это грозит рыхлым берегам Азова — Темрюку, Приморско-Ахтарску, Ейску и Таганрогу, где море может поглотить 600 га за 20 лет.

Подъем моря увеличит его глубины и высоту волн. Это усилит штормы на южных морях.

Быстро греются и верхние слои Черного и Азовского морей. Потеплением Черного моря ученые объяснили наводнение в Крымске (фото последствий): если бы циклон шел над морем холоднее, осадков было бы меньше, а потоп — слабее.

Интенсивные осадки и потеря ледников

Последние годы каждое лето на юге начинается наводнениями. Редкие, но сильные дожди и снег вредят сельскому хозяйству: когда вода нужна для полива, ее нет. А залповые ливни переполняют реки, и они топят селения, разрушая инфраструктуру. Например, затопление от таяния снегов добило Федоровский гидроузел.

Жертвы стихии в Сочи:

В 2021 году в РФ было 583 опасных погодных явления, из них более 30%  —  в ЮФО и СКФО. В лидерах — Краснодарский край, Крым и Ставрополье.

В XXI веке кавказские ледники тают вчетверо быстрее, чем в 1910-1960-х. Оттуда текут многие южные реки, и сначала ледники могут дать им больше воды. Но в долгосрочной перспективе реки потеряют подпитку летом, и вкупе с долгими засухами это повлечет кризисы, как в 2014-м в Адыгее. 

Из-за таяния ледников растут риски лавин и оползней, которые ежегодно разрушают лестницы Анапы. В 2021 году оползень разрушил целый коттеджный поселок в Сочи.

Угроза сельскому хозяйству

Посадкам вредят как засухи, так и ливни с наводнениями. Они сокращали сборы зерна до 40-50%. 

Многим районам Краснодарского края и так не хватает пресной воды. Ситуация остра в Геленджике, Новороссийске и Крыму. В 2019 году аграрии и промышленники довели забор из Кубани до 100%. В 2021 году озеро пересыхало по вине фермера. А в 2022 году жителей краснодарских пригородов попросили не поливать огороды водой из крана.

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Потепление южных морей вызывает миграцию или массовую гибель рыб, крабов и моллюсков. От загрязнения побережий и речных стоков разрастаются водоросли и цветёт вода, как в Анапе в 2020 и 2022 годах. 

Рыбаки не первый год видят, как мельчают промысловые виды из-за перевылова и потепления. Но жителям и гостям побережий больше запомнилась гибель дельфинов в 2017 и 2022 годах.

Изменить нельзя, приспособиться 

Ученые безутешны: влиять на погоду давно поздно, но еще можно научиться управлять территориями и хозяйством по отчетам и прогнозам ученых.

Например, если потепления не избежать, надо делать ставку на засухоустойчивые культуры и эффективное орошение. В Израиле, где гораздо суше, выращивают огромные урожаи, экономя каждую каплю. В РФ выбирают дождевальные машины, но с ними испаряется много воды, а почвы теряют питательные вещества и быстрее деградируют. Капельное орошение дороже, но это долгосрочные инвестиции, ведь засушливость и нагрузка на реки усилятся.

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