В Анапе оползень разрушил лестницу «400 ступеней к морю»

В анапском поселке Супсех сошедший в конце января оползень разрушил лестницу «400 ступеней к морю»

26 января в группе «Типичная Анапа» в фейсбуке появились фотографии разрушенной лестницы. Очевидцы рассказали, что ее повредил сошедший сель.

В пресс-службе администрации Анапы порталу Юга.ру сообщили, что лестница находится на территории частного кемпинга.

«Да, лестница действительно разрушилась. Мы, конечно же, будем чинить ее, но ближе к лету. Сейчас зима и кемпинг не работает. Когда именно это произошло, мы не знаем, так как сейчас никого из сотрудников там нет», — рассказали порталу Юга.ру в автокемпинге «Рай», на территории которого находятся ступени.

Там уточнили, что туристам лучше воздержаться от спуска по ступеням, так как это может быть опасно для жизни.