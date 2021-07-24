В Сочи смыло машину с людьми. Погиб сотрудник полиции, спасатели ищут его супругу, дочь и знакомую

Краснодарский край

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24 июля СК, прокуратура и МВД рассказали подробности о жертвах стихии в Сочи

Напомним, поздним вечером в Сочи за час выпало 52,6 мм осадков. Вода зашла в цокольный этаж горбольницы № 3, на федеральную трассу, в пункте временного размещения в Хосте находятся 13 человек. Есть жертвы.

Мэр курорта Алексей Копайгородский сообщил, что легковой автомобиль опрокинулся с моста через реку Мацеста. Спасатели обнаружили тело водителя, поиск пассажиров продолжается.

Телеграм-канал «Сочи № 1» написал, погибший — сотрудник полиции. Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Там уточнили, что трагедия произошла 24 июля около 4:00 на улице Измайловской в Сочи. Автомобиль остановился на неогороженном мосту из-за поваленных деревьев.

«Один из пассажиров вышел из автомобиля и провалился под мост, позже смог выбраться из реки ниже по течению. Когда вернулся на мост, не обнаружил автомобиль. Позже транспортное средство было найдено ниже по течению в перевернутом состоянии», — рассказали в МВД.

По данным пресс-службы краевой прокуратуры, в автомобиле Toyota Avensis находились пять человек. Когда один из пассажиров вышел, машина стала двигаться через импровизированный «мост», который представляет собой бетонные блоки, но ее смыл поток воды.

Ведутся поиски супруги погибшего, их несовершеннолетней дочери и знакомой, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. Погибшему было 42 года. Следователи начали доследственную проверку.

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