В Сочи смыло машину с людьми. Погиб сотрудник полиции, спасатели ищут его супругу, дочь и знакомую

24 июля СК, прокуратура и МВД рассказали подробности о жертвах стихии в Сочи

Напомним, поздним вечером в Сочи за час выпало 52,6 мм осадков. Вода зашла в цокольный этаж горбольницы № 3, на федеральную трассу, в пункте временного размещения в Хосте находятся 13 человек. Есть жертвы.

Мэр курорта Алексей Копайгородский сообщил, что легковой автомобиль опрокинулся с моста через реку Мацеста. Спасатели обнаружили тело водителя, поиск пассажиров продолжается.

Телеграм-канал «Сочи № 1» написал, погибший — сотрудник полиции. Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Там уточнили, что трагедия произошла 24 июля около 4:00 на улице Измайловской в Сочи. Автомобиль остановился на неогороженном мосту из-за поваленных деревьев.

«Один из пассажиров вышел из автомобиля и провалился под мост, позже смог выбраться из реки ниже по течению. Когда вернулся на мост, не обнаружил автомобиль. Позже транспортное средство было найдено ниже по течению в перевернутом состоянии», — рассказали в МВД.

По данным пресс-службы краевой прокуратуры, в автомобиле Toyota Avensis находились пять человек. Когда один из пассажиров вышел, машина стала двигаться через импровизированный «мост», который представляет собой бетонные блоки, но ее смыл поток воды.