В Анапе Чёрное море превращается в зелёное: цветение за сутки разрастается вдвое. Опасно ли это?

Каждое лето в Анапе море зацветает неземным ядовито-зеленым оттенком. ТАСС пишет о невероятной пользе тины, но микробиологи с этим не согласны. Журналист Юга.ру разобрался в причинах явления, почему с ним не борются и может ли это быть опасно для здоровья отдыхающих. А еще мы посмотрели, как это выглядит сверху. Спойлер: красивее, чем вблизи! Вместе с первыми курортниками на центральном пляже Анапы, как правило, появляется и ОНА — полоса ярко-зеленой тины на линии прибоя. Чтобы дойти сквозь эту суспензию до чистой воды, нужно преодолеть где пару метров, а где и 20-30. Но еще неприятнее, если тина успевает «завянуть» и стать темно-бурой: тогда она начинает распространять неприятный сероводородный запах.

Что это вообще такое? В Анапе прибрежную тину называют словом «камка». При ближайшем рассмотрении она представляет собой массу из нитевидных водорослей (это кладофора бродячая) с небольшими вкраплениями водоросли пластинчатой (это ульва). Поэтому в адрес камки не совсем верно употреблять слово «цветение» — фактически водоросли не расцветают, а просто разрастаются. Причем разрастаются взрывными темпами: в оптимальных условиях кладофора способна за сутки удвоить свою биомассу.

Свежая кладофора имеет яркий зеленый окрас © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Камка великолепно размножается на ярком солнце и на глубине до 2 метров © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Когда начинается «сезон камки»? Главное условие для старта массового размножения кладофоры и ульвы — песчаное мелководье в сочетании с прогревом воды. Так что первые ярко-зеленые очаги появляются на центральном пляже Анапы в конце мая, а в августе количество водорослей обычно достигает пика. Ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян уверен, что всплеск цветения водорослей связан со взрывным поступлением в полосу прибоя фосфорных и азотистых соединений — идеальной пищи для кладофоры. А эта органика, в свою очередь, берется из попадающих в воду продуктов жизнедеятельности людей. Доказательство тому хорошо можно было видеть летом 2020-го: в тот год обильное цветение камки началось только в середине июля — сразу после того, как в крае отменили антикоронавирусную пропускную систему и граждане дружно ринулись на море. Однако в управлении по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации Анапы заявляют, что человеческий фактор тут ни при чем. «Массовое размножение водорослей мало зависит от сброса в море органического вещества непосредственно на участке курорта Анапа», говорится в заявлении ведомства. «Об этом свидетельствуют результаты наблюдений, показавших, что массы нитчатых водорослей мигрируют в Анапскую бухту с ветровыми течениями».

Полоса камки бывает очень широкой — 30 метров и более © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Отдельные очаги кладофоры встречаются довольно далеко от берега © Фото Антона Быкова, Юга.ру

А когда «цветение» заканчивается? Камка погибает при температуре воды ниже +15 °С. То есть, в сентябре, максимум, октябре, анапский берег самоочищается. Но прежде чем погибнуть, кладофора и ульва успевают выбросить нечто наподобие спор или семян — у водорослей подобные клетки с утолщенными стенками и большим запасом питательных веществ носят название «акинеты». Когда наступает новое лето, в Анапской бухте начинают по новой прорастать как те акинеты, что остались на дне с прошлого сезона, так и принесенные течениями из других уголков Черного моря.

Каждый год в бухту Анапы течениями приносит всё новую камку © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Пирсы и буйки задерживают камку на одном месте © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Именно поэтому камку в Анапе так и не удается вывести. Более того, в середине 2000-х она добралась до Витязево. А летом 2021 года ее уже стали замечать в станице Благовещенской и на Бугазской косе. Почему камку не убирают с пляжей? Убирают. В пресс-службе мэрии Анапы утверждают, что предприятие «Объединение курортных услуг» ежедневно проводит санитарную уборку пляжей. Практика убирать водоросль с берега за пределы города появилась еще в 2004 году. Первая смена уборщиков выходит на берег в 4:00 утра. Помимо 32 единиц обычной уборочной техники используют специальную машину по уборке камки, которую разработал местный инженер Петр Авдалян. За курортный сезон 2020 года собрали и вывезли 4300 тонн водорослей, включая 1800 тонн только за июль. Получается, что на пике приходится убирать до 500 тонн камки в день.

Если быстро не убрать камку, она начинает разлагаться и выделять сероводород © Фото Антона Быкова, Юга.ру

— Когда солнце начинает шпарить, камка растет, ну я не знаю, даже сильнее, чем на дрожжах, — рассказывает Сергей, сотрудник коммунальной службы уборки города-курорта. — На рассвете расчистишь какой-нибудь участок подчистую, возвращаешься в полдень — снова всё затянуто зеленым, как одеялом. Вот и получается, что для тех, кто отдыхает на центральных пляжах Анапы, камка давно стала привычным объектом — с которым даже можно поразвлечься. Юга.ру собрали небольшую подборку фотографий объектов, которые туристы возводят на пляжах из зеленых и бурых водорослей.

Не опасны ли эти водоросли для здоровья? Не менее 10 лет по интернету гуляет цитата из неясного источника, на которую, впрочем, не стесняются ссылаться даже информационные агентства уровня ТАСС: «Мало кто знает, но камка положительно воздействует на организм. Она богата белками и витаминами, содержит йод, цинк, железо, кобальт, медь и другие минералы; имеет полный спектр витаминов, а также биологически-активное вещество полисахарид фукондак, обладающее противоопухолевым свойством». Список болезней, которые якобы можно вылечить камкой, широк: нарушения обмена веществ и центральной нервной системы, заболевания щитовидной железы, опорно-двигательного аппарата и кожи. А недавно к этому списку добавился и постковидный синдром. И даже умирающая бурая камка, источающая сероводородный смрад, как нас пытаются уверить, не так страшна. 14 июня анапское управление по санаторно-курортному комплексу и туризму заявило, что «разлагаясь, камка выделяет сероводород, который является мощным природным статическим средством и предотвращает развитие патологических микроорганизмов. При температуре воды выше 24 градусов камка становится незаменимым санитаром моря, буквально убивая микроорганизмы в воде». Среди местных ходят байки о том, как в советские времена камкой запрещали удобрять виноградники — но лишь потому, что урожай после такого удобрения получался слишком уж обильный, и руководители колхозов не хотели, чтобы подобный урожай принимали в качестве нормы на следующий год. А еще был городовой врач Александр Песоченский, по рекомендации которого в 1914 году власти Анапы запретили курортникам вывозить с отдыха более одного килограмма камки. Ведь врач явно что-то знал, не правда ли? Мы попросили прокомментировать все гипотезы, изложенные в этом пункте, микробиолога Елену Шершневу.

Елена Шершнева научный сотрудник кафедры миробиологии СПбГУ

— Любые водоросли полны разнообразных микроэлементов. Другое дело, можно ли каким-то образом перевести эти микроэлементы в усваиваемую человеком форму. И нужны ли человеку эти вещества. В случае с камкой я сильно сомневаюсь в положительных ответах на оба эти вопроса. Мне бросилось в глаза словосочетание «полисахарид фукондак» — оно выглядит псевдонаучным. Названия сахаридов, как правило, оканчиваются на «-оза»: глюкоза, фруктоза, целлюлоза. Хотя исключения, конечно, бывают — например, полисахарид фукоидан. Это вещество, действительно, содержится в некоторых бурых водорослях. Возможно, и в кладофоре тоже. Некоторые биодобавки на основе фукоидана имеют сертификацию GRAS («в целом безопасны для здоровья»). Но в любом случае это лишь биодобавка, а не полноценное лекарство.

Бассейны с очищенной водой в Анапе нередко становятся популярнее, чем морской пляж © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Основной массив камки заканчивается там, где в море впадает река Анапка © Фото Антона Быкова, Юга.ру

— Что я могу сказать насчет потенциального вреда здоровью от камки? — продолжает Елена. — Существуют некоторые водоросли, которые, разлагаясь на солнце, выделяют вещества, способны обжечь человека или даже отравить. Но в Черном море ни один из этих видов не обитает. Так что вы можете без опаски прикасаться к камке и даже делать из нее компрессы, если вам угодно. «Эффект плацебо», в конце концов, никто не отменял. Хотя достоверных научных данных о пользе кладофоры бродячей лично я не встречала. И в санатории «Анапа», насколько мне известно, в бальнеологических программах используют не камку, а водоросли, добытые в других местах. Где черное сливается с зеленым Вообще при взгляде сверху анапский пляж так и пестрит яркими цветами. И напоминает государственный флаг то ли Танзании, то ли Ямайки. Тропически яркую зелень цветущих водорослей в какой-то момент разбавляет черный акцент — в том месте, где в море впадает река Анапка.

Ил в реке Анапке с высоты выглядит необычно черным © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Вид, в целом, открыточный. Но есть нюансы © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В прошлом году мэрии Анапы уже приходилось отвечать на вопрос о странном цвете реки. «Помутнение воды связано с <...> сильным течением, которое поднимает со дна взвесь чёрного ила», — пояснили тогда чиновники. А исполнительный директор платформы «Российские Зеленые» Сергей Шахматов рассказал в интервью блогеру Илье Варламову, что экосистема реки Анапка «сведена к минимуму». — Совершенно точно можно говорить, что в этой воде купаться нельзя с точки зрения санитарной безопасности, — утверждал Шахматов. — Вода загрязнена с точки зрения химических элементов и с точки зрения санитарного законодательства: наличия бактерий, микробов. Причиной этого стали несанкционированные сливы и переливы из ливневок и канализации. Дно реки обмелело, её не чистили много лет, поэтому образовался слой иловых осадков. Также пообщавшийся с Варламовым мэр Анапы Василий Швец заверил, что сточные воды в речку не попадают, пообещал убрать мусор и взять пробы воды из реки. Как мы можем видеть летом 2022-го, река по-прежнему выглядит черной. Что, впрочем, не мешает курортникам купаться в ней. Равно как и в море, подернутом зеленым одеялом камки. Или, если вам угодно, кладофоры бродячей с легким добавлением ульвы.

В реке Анапке купается едва ли не больше людей, чем в море © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Сильно черной река Анапка становится уже в самом устье © Фото Антона Быкова, Юга.ру