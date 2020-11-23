В Евпатории и Симферополе до конца года не будет горячей воды

Напомним, с 24 августа часть населенных пунктов Крыма ввела график подачи воды из-за засухи. В гидрометцентре республики в начале сентября сообщили, что в регионе пересохли основные реки, которые питают водохранилища.

В Севастополе 13 октября ввели режим повышенной готовности из-за дефицита воды. Тогда сообщалось, что если не пойдут дожди, воды в городе хватит на 81 день.