В Евпатории и Симферополе до конца года не будет горячей воды
Власти Крыма 23 ноября сообщили о прекращении подачи горячей воды в целях экономии
Напомним, с 24 августа часть населенных пунктов Крыма ввела график подачи воды из-за засухи. В гидрометцентре республики в начале сентября сообщили, что в регионе пересохли основные реки, которые питают водохранилища.
В Севастополе 13 октября ввели режим повышенной готовности из-за дефицита воды. Тогда сообщалось, что если не пойдут дожди, воды в городе хватит на 81 день.
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Гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов 23 ноября на совещании по ситуации с водоснабжением сообщил, что в Евпатории подачу горячей воды прекратят до конца года. По словам чиновника, это необходимо для экономии водного ресурса. Аналогичные меры ранее ввели и в Симферополе.
Горячую воду отключат 26 ноября. Вернуть ее планируют после ввода в эксплуатацию второго Вилинского водозабора, сообщил «Крыминформ».
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