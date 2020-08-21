Ученый: Море в Анапе позеленело из-за наплыва туристов

Краснодарский край

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Ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН 21 августа прокомментировал ситуацию с позеленевшим морем в Анапе

В августе интернет-пользователи стали публиковать фото и видео, снятые на побережье Анапы. На кадрах в районе берега море напоминает зеленую кашу.

Ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян рассказал РИА «Новости», что зеленые водоросли ульва и кладофора всегда присутствуют в районе Анапы, однако в этом году заметен «всплеск» цветения.

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По его словам, он связан со взрывным поступлением органики — продуктов жизнедеятельности людей. Ученый объяснил, что в предыдущие годы высокий сезон на море начинался в мае, а из-за коронавирусных ограничений в 2020 году стартовал к середине июля и привел к большому скоплению отдыхающих.

Также Степаньян отметил, что в районе городского пляжа в море впадает река Анапка, а строительство гостиниц этого водоема приводит к загрязнению моря и повышенному цветению.

Как писали Юга.ру, еще в 2004 году водоросли начали убирать с берега за пределы города, в 2007-м появилось поручение об очистке пляжей каждый час. А в 2011-м анапские ученые предложили очищать море от водорослей специальным пылесосом.

Напомним, что в Геленджике на одном из пляжей запретили купаться в море из-за возможного прорыва канализации. В Азовском море туристам мешают купаться огромные медузы, которых выбрасывает на берег.

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Взрослые позаботились и подписали место , где надо плавать деткам. И записку воткнули на палочке.Но умные дети сюда не хотят , и , не долго думая, пока дяди и тёти спорят полезная это зелень или фу, сами берутся за уборку Чёрного моря. Труженики! ( фото-вчера вечер, пляж перед Довиллем)������������������ #анапа2020 #мореанапа #анапаморе #черноемореанапа #anapatut #городкурортанапа #allanapa #typoanapa #takaya_anapa #helloanapa #greensea #зеленоеморе #krasnodarskiykray #kubankray #anapatoday #anapa_gk #мореанапы

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Море уже прямо пишет нам, зелёным по золотому, -не надо строить ЖК Акварель, не выдержу я , и будет у вас вечнозелёное Анапское море». Отменили вроде решение о стройке и очень хорошо, если получится). Других задач хватает-занялись бы лучше очистными, уборкой мусора , уборкой береговой линии и т п и т д . Фото сделаны вчера вечером, такое море на песчаных пляжах вдоль берега от Анапки и кто знает куда; дошла до Довилля»,возле него был чистый участок воды и берега,через 2 часа исчез������‍♀️. Но запаха никакого нет.������������������ #анапа #анапа2020 #анапасегодня #зеленоеморе #мореанапа #анапаморе #черноемореанапа #anapa #anapatoday #typoanapa #greensea #anapa_gk #городкурортанапа #anapatut #allanapa #helloanapa #krasnodarskiykray #kubankrai #takaya_anapa

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Телеканал «360» также опубликовал подборку позеленевшего моря на курорте.

Анапа Курорты и туризм отдых Растениеводство Черное море Экология

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