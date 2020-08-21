Ученый: Море в Анапе позеленело из-за наплыва туристов

В августе интернет-пользователи стали публиковать фото и видео, снятые на побережье Анапы. На кадрах в районе берега море напоминает зеленую кашу.

Ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян рассказал РИА «Новости» , что зеленые водоросли ульва и кладофора всегда присутствуют в районе Анапы, однако в этом году заметен «всплеск» цветения.

По его словам, он связан со взрывным поступлением органики — продуктов жизнедеятельности людей. Ученый объяснил, что в предыдущие годы высокий сезон на море начинался в мае, а из-за коронавирусных ограничений в 2020 году стартовал к середине июля и привел к большому скоплению отдыхающих.

Также Степаньян отметил, что в районе городского пляжа в море впадает река Анапка, а строительство гостиниц этого водоема приводит к загрязнению моря и повышенному цветению.