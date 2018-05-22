На Ставрополье две женщины из-за клещей заболели крымской геморрагической лихорадкой
В Ставропольском крае зафиксировали два случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой
Болезнь выявили у жительницы села Правокумского Советского района, занимающейся уходом за животными на собственном подворье. Специалисты установили, что у крупного рогатого скота, находящегося у нее, много клещей.
Также с симптомами лихорадки обратилась жительница поселка Затеречного Нефтекумского района. Она является работницей убойного цеха. Установлено, что женщина снимала клещей незащищенными руками.
По данным Роспотребнадзора на 21 мая, в поликлиники и больницы Ставропольского края с укусами клещей обратились 1,7 тыс. жителей, из них 537 детей. Отмечается, что это незначительно выше среднего многолетнего уровня на данный период времени, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.
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Крымская геморрагическая лихорадка представляет собой острую особо опасную природно-очаговую вирусную инфекцию. При заражении возникает тяжелая интоксикация организма, поражение сосудистой и свертывающей систем. Симптомы могут приводить к кровотечениям различного характера.
Источником заражения для человека являются пастбищные клещи, распространенные в степях и лесостепях. Заражение инфекцией человека происходит при укусе клеща, при контакте с ним во время ухода за сельскохозяйственными животными. Специалисты поясняют, что укус клеща может быть безболезненным и поэтому для человека незаметным.
Заболевший может послужить источником для заражения других людей через кровь и выделения, содержащие вирус. Также человек может заразиться при убое сельскохозяйственных животных, на которых паразитируют клещи.
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