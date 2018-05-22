На Ставрополье две женщины из-за клещей заболели крымской геморрагической лихорадкой

В Ставропольском крае зафиксировали два случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой

Болезнь выявили у жительницы села Правокумского Советского района, занимающейся уходом за животными на собственном подворье. Специалисты установили, что у крупного рогатого скота, находящегося у нее, много клещей.

Также с симптомами лихорадки обратилась жительница поселка Затеречного Нефтекумского района. Она является работницей убойного цеха. Установлено, что женщина снимала клещей незащищенными руками.

По данным Роспотребнадзора на 21 мая, в поликлиники и больницы Ставропольского края с укусами клещей обратились 1,7 тыс. жителей, из них 537 детей. Отмечается, что это незначительно выше среднего многолетнего уровня на данный период времени, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.