В Краснодарском крае продлили закрытие аэропортов

1 марта Росавиация сообщила, что кубанские аэропорты будут закрыты еще неделю

Напомним, 24 февраля Путин заявил о начале «специальной военной операции» в Украине. После этого на юге России закрыли аэропорты, включая Краснодар, Анапу и Геленджик.

Изначально сообщалось, что аэропорты закрыли до 25 февраля, затем запрет на полеты продлили до 2 марта. Продолжил работать только сочинский аэропорт. Сначала там было много отмененных и задержанных рейсов, но ситуация стабилизировалась.

1 марта в Росавиации сообщили, что аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика будут закрыты до 3:45 8 марта. В этот список также входят аэропорты Симферополя, Воронежа, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Элисты и Ростова-на-Дону. Остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

«Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — добавили в ведомстве.

Отметим, что в обычном режиме работают ж/д и автовокзалы. В Минтрансе заявили, что из городов юга России вывезут всех, кому это необходимо.