Жительница Горячего Ключа заявила, что после одиночного пикета ее преследует полиция

На опубликованной видеозаписи полицейский говорит, что у него есть к ней вопросы и ему нужно с Анной побеседовать, просит отойти подальше. Девушка требует объяснить причину. Сотрудник отвечает, что у него есть основание предполагать, что она стояла с одиночным пикетом, предлагает пойти в отделение полиции. Активистка отказалась.

Как девушка написала в своем телеграм-канале, 24 февраля в 19:00 она вышла с одиночным пикетом на городскую площадь с плакатом, на котором была надпись «Не молчите! Нет войне!». Через десять минут Анна ушла, но по дороге ее стали преследовать сотрудники полиции. По ее словам, мужчины пять минут отказывались предъявить документы, но потом всё же представились, их имена и фамилии Анна передала редакции.

Затем мужчина просит показать, что она держит в руках. Анна показывает плакат с надписью «Не молчите! Нет войне!». Также он сказал, что ему придется применить физическую силу, потому что она не выполняет законные требования сотрудника полиции.

По словам Анны, преследование продолжалось на протяжении 15 минут и закончилось угрозой, что к ней придут. Девушка добавила, что на следующий день, 25 февраля, к ней действительно приходил полицейский. Он долго звонил в дверь, но Анна не открыла, а также пытался узнать о ней информацию у соседей.

Как писали Юга.ру, Анна 23 февраля уже выходила на одиночный пикет в Горячем Ключе с плакатом с изображением украинского и российского флагов и надписью «Нет войне». По словам активистки, она выражала свою точку зрения о напряженности в политических отношениях между Россией и Украиной.

27 февраля в Горячем Ключе вновь прошли одиночные пикеты против спецоперации ВС России в Донбассе. По словам Анны, которая вместе с другими девушками вышла на улицу с плакатами с надписями «Обними, если против войны», «Почему быть против войны — это преступление?», в какой-то момент им пришлось уходить от преследования сотрудниками полиции, однако обошлось без задержаний.