Губернатор Кубани рассказал о погибшем в Украине краснодарском военном
Губернатор Кондратьев сообщил о краснодарском военном, который погиб на «военной операции» в Украине
Напомним, 24 февраля президент Путин заявил о начале «специальной военной операции» в Украине, сообщил ТАСС. После этого закрылись 12 южных аэропортов, на Россию наложили ряд санкций. Люди по всей стране стали выходить на улицы с призывом к миру.
До 27 февраля Минобороны не заявляло о погибших российских военных в ходе операции. Вечером этого дня ТАСС опубликовал сообщение ведомства о потерях российской армии.
«К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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При этом количество погибших не назвали. Как писал ТАСС, в 2015 году президент Путин расширил список данных, которые охраняет государственная тайна, и указал внести туда сведения о погибших «в мирное время в период проведения специальных операций».
Утром 1 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего кубанского военного — Александра Лысенко. По его словам, капитан российской армии Лысенко командовал разведротой в «специальной военной операции» в Украине. У погибшего остались жена и двое детей. Прощание с ним пройдет 1 марта в Кавказском районе.
Редакция Юга.ру соболезнует близким всех погибших во время «специальной военной операции» в Украине вне зависимости от их гражданства и включения в официальные некрологи.