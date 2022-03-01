Губернатор Кубани рассказал о погибшем в Украине краснодарском военном

Губернатор Кондратьев сообщил о краснодарском военном, который погиб на «военной операции» в Украине

Напомним, 24 февраля президент Путин заявил о начале «специальной военной операции» в Украине, сообщил ТАСС. После этого закрылись 12 южных аэропортов, на Россию наложили ряд санкций. Люди по всей стране стали выходить на улицы с призывом к миру.

До 27 февраля Минобороны не заявляло о погибших российских военных в ходе операции. Вечером этого дня ТАСС опубликовал сообщение ведомства о потерях российской армии.

«К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.