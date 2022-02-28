Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов попал под санкции Евросоюза

Под санкции Евросоюза попали 16 кубанских депутатов. В их числе Евгений Первышов

16 депутатов Госдумы, представляющих Краснодарский край, попали под санкции Евросоюза. Причиной стало голосование за признание независимости Луганской и Донецкой народных республик, сообщил «Коммерсант».

От партии «Единая Россия» в этот список попал бывший мэр Краснодара Евгений Первышов. Еще от партии под санкциями теперь находятся Наталья Костенко, Дмитрий Пирог, Николай Долуда, Светлана Бессараб, Сергей Кривоносов, Анатолий Вороновский, Дмитрий Ламейкин, Иван Демченко, Сергей Алтухов, Алексей Езубов, Андрей Дорошенко и Дмитрий Лоцманов.

От КПРФ в список вошли Николай Осадчий и Николай Харитонов, от ЛДПР Юрий Напсо и Дмитрий Гусев от «Справедливой России».

Избежали санкций Алексей Ткачев, Эдуард Кузнецов и Константин Затулин, которые не голосовали, и вице-спикер «Новых людей» Владислав Даванков, который выступил против признания ЛНР и ДНР.