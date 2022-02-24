В Краснодаре появились очереди у банкоматов. Очевидцы говорят, что не могут снять деньги

В Краснодаре 24 февраля в некоторых банках и продуктовых магазинах появились очереди у банкоматов

24 февраля читатели и сотрудники Юга.ру заметили очереди у банкоматов города. Большое количество людей, по словам местных жителей, скопилось у банкоматов на улице Ленина и в гипермаркете на улице Солнечной. Сотрудник сайта Юга.ру попробовал снять наличные, но денег там не оказалось. Аналогичная ситуация наблюдается еще минимум в двух точках для снятия наличных в городе. В некоторых банкоматах отключена функция снятия наличных.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

Еще 22 февраля в Краснодаре были проблемы с обменом рублей на иностранную валюту. Читательница Юга.ру Гульдар Кунакбаева рассказала журналисту сайта о том, что столкнулась с проблемой при попытке обменять рубли на доллары в банках города. Она обошла семь банков, смогла обменять деньги, но не все.

Очереди есть, но не везде «Из тех, с кем удалось пообщаться, в основном все меняли рубли на доллары и евро. Только один человек менял евро на рубли. В некоторых банках не было очередей, но там меня не устроил курс. Кроме того, на сайтах банков указан один курс, сотрудники же называют другой. Они объяснили тем, что курс быстро меняется. Корректировать его на сайте не всегда удается оперативно. В некоторых банках вообще курс узнать не удалось, его нет ни на распечатках, ни на табло», — сказала Гульдар Кунакбаева.

Нет валюты или мелких купюр «В офисе одного крупного банка, например, мне сказали, что там нет ни долларов, ни евро, даже рублей нет. До конца недели там не будет обмена, у них все расписано по заявкам. В другом сказали, что евро нет, плюс комиссия там на все суммы 200 рублей. В третьем банке минимальные суммы для обмена — 100 долларов и 50 евро, мельче нет. По поводу спроса там сказали, что ажиотажа не наблюдают», — сказала собеседница.

Обменять валюту удалось, но только часть суммы «Обменять удалось, но пришлось отстоять в очереди минут 30 на улице, за мной было еще человек 15. Все они стояли в кассу. С кем удалось пообщаться, все меняли рубли на доллары. Я тоже переводила рубли в доллары. Поменять удалось только на 300 долларов. Условно долларов 10–15 у меня осталось в рублях. Мелких купюр в банках не оказалось», — подытожила Кунакбаева.