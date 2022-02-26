Правозащитники считают, что на митинге в Краснодаре задержали более 55 человек. Но официальной информации пока нет

Во время акции у здания администрации Краснодарского края и у Триумфальной арки полицейские фактически задерживали людей, уводя их с улицы и не давая остаться на том же месте и продолжить делать то, что они делали до этого. Во многих случаях они не показывали свои документы и не объясняли причины происходящего. Людей сажали в пассажирские автобусы, используемые на муниципальных маршрутах, и увозили в отделы полиции для написания объяснительных, фотографирования и копирования паспорта. Юга.ру вели прямую трансляцию с места событий, на месте находились два корреспондента издания, которые лично видели и слышали большую часть происходящего.

Стоит отметить, что чаще всего правоохранители, обращаясь к людям, говорили фразы типа «пройдемте с нами, вы не задержаны». Именно такие формулировки слышали и корреспонденты Юга.ру. Краснодарский адвокат Михаил Беньяш, который вместе с другими участниками акции попал в отделение полиции, записал видео, на котором слышно, что сотрудник правоохранительных органов уверяет привезенных людей, что они не задержаны, и привезли их туда для выяснения обстоятельств. Также он просит присесть и не путать понятия.