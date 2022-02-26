Правозащитники считают, что на митинге в Краснодаре задержали более 55 человек. Но официальной информации пока нет
В Краснодаре 24 февраля прошла уличная акция против «военной операции» в Украине. Многих увезли в отделы полиции
Во время акции у здания администрации Краснодарского края и у Триумфальной арки полицейские фактически задерживали людей, уводя их с улицы и не давая остаться на том же месте и продолжить делать то, что они делали до этого. Во многих случаях они не показывали свои документы и не объясняли причины происходящего. Людей сажали в пассажирские автобусы, используемые на муниципальных маршрутах, и увозили в отделы полиции для написания объяснительных, фотографирования и копирования паспорта. Юга.ру вели прямую трансляцию с места событий, на месте находились два корреспондента издания, которые лично видели и слышали большую часть происходящего.
Стоит отметить, что чаще всего правоохранители, обращаясь к людям, говорили фразы типа «пройдемте с нами, вы не задержаны». Именно такие формулировки слышали и корреспонденты Юга.ру. Краснодарский адвокат Михаил Беньяш, который вместе с другими участниками акции попал в отделение полиции, записал видео, на котором слышно, что сотрудник правоохранительных органов уверяет привезенных людей, что они не задержаны, и привезли их туда для выяснения обстоятельств. Также он просит присесть и не путать понятия.
По данным «ОВД-Инфо»*, в Краснодаре на улице задержали около 58 человек. На ночь с 24 на 25 февраля в отделе полиции, по данным источников проекта, остался один человек — краснодарский активист Виталий Немцев. 25 февраля Юга.ру не удалось связаться с ним, так как его телефон был выключен.
Экс-координаторка штаба Навального** в Краснодаре Анастасия Панченко в своем твитере написала, что еще одну активистку Алипат Султанбегову арестовали на 20 суток за публикацию в сториз в инстаграм анонса протестной акции (писать о будущих несогласованных митингах нельзя, тех, кто это делает, могут посчитать соорганизаторами).
Редакция Юга.ру никак не квалифицирует действия сотрудников правоохранительных органов, цитируя мнение правозащитников. Журналисты делают все возможное, чтобы получить официальную информацию у представителей соответствующих органов.
В частности Юга.ру обратились в пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю чтобы получить официальные данные, но там предложили написать запрос на бланке с печатью и подписью.
Также журналист Юга.ру обратился в объединенную пресс-службу судов Краснодарского края, чтобы узнать количество протоколов о нарушениях, которые поступили в суды города после акции. Эту информацию там пообещали уточнить в понедельник.
Ранее Юга.ру писали, что активисты из Краснодара, Ейска и Горячего Ключа провели одиночные акции против военной операции на юго-востоке Украины. Все акции прошли без вмешательства полиции.
*Правозащитный проект «ОВД-Инфо» внесен в реестр иностранных агентов.
**«Штабы Навального» внесены в список экстремистских организаций (организация также признана иноагентом, ее деятельность запрещена в России).