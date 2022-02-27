Краснодарский адвокат предложил коллегам написать Путину открытое письмо с призывом к миру. Вопрос сняли с обсуждения

На ежегодном заседании краевой палаты адвокатов Михаил Беньяш предложил написать президенту РФ открытое письмо с осуждением событий в Украине. Ему отказали

26 февраля в Краснодаре состоялось ежегодное заседание краевой палаты адвокатов — мероприятие, в ходе которого подводятся итоги минувшего года и, при необходимости, составляются обращения, которые региональный делегат позже должен будет озвучить на всероссийском съезде адвокатов.

В ходе сегодняшнего заседания адвокат Михаил Беньяш выступил с предложением коллегиально высказаться против событий, происходящих в Украине, написав президенту РФ, правительству и госдуме открытое письмо с призывом остановить спецоперацию в Украине.

«По моему мнению, происходящее касается каждого адвоката в России, равно как и каждого гражданина», рассказал Беньяш нашему корреспонденту. «Обращения к президенту пишут многие, но я думаю, что у призыва, направленного федеральной коллегией адвокатов, гораздо больше шансов быть принятым к сведению».

Инициатива Беньяша поддержки у коллег не нашла. В президиуме краевой палаты объявили, что процедуры для отправки подобного рода открытых писем не предусмотрено, и вопрос даже не выставляли на общее голосование.

«Некоторые коллеги по окончании заседания выразили мне поддержку», добавляет Беньяш. «Но нашелся и такой, кто подошел, переспросил, как меня зовут и сказал, что заносит меня в список врагов народа — а потом, действительно, достал какой-то блокнот и что-то туда записал».

Отметим, что ранее на этой неделе Михаил Беньяш был доставлен в отделение полиции после участия в митинге против операции в Украине. А прошлой зимой в доме адвоката устроили обыск после того, как он взялся защищать сотрудников регионального штаба Навального.