«Тороиды», трамвай на Гидрострой и проекты, на которые у города нет денег. О чём говорил Первышов на встрече с журналистами

9 июля прошел пресс-брифинг мэра Краснодара Евгения Первышова. Портал Юга.ру публикует наиболее интересные ответы чиновника

Напомним, в ходе брифинга Первышов рассказал про проект скоростной дороги в ГМР, тендер на работы по берегоукреплению в ЮМР, проблемы со строительством подстанции для новой трамвайной линии, объяснил рост цен на жилье в городе и почему многодетным семьям не выдают земельные участки. Вот что еще спрашивали журналисты у главы Краснодара.

О проекте «7 улиц»

В конце прошлого года главный архитектор Краснодара презентовала проект «7 улиц». Он предусматривает благоустройство улиц Пашковской, Карасунской, Чапаева, Рашпилевской, Красноармейской, Красной и Коммунаров. Там расширят пешеходные зоны, сделают велодорожки, увеличат зоны летних кафе и высадят деревья. Про плюсы и минусы проекта можно почитать тут.

Первышов попросил не подчеркивать значение главного архитектора Краснодара Натальи Машталир в реализации этого проекта, заявив, что «это общегородской проект».

Чиновник напомнил, что когда улицу Красную решили сделать пешеходной по выходным и праздникам, многие также высказывались против. «По прошествии длительного времени улица Красная живет своей жизнью: красивая и обустроенная. Конечно же, огромные плюсы получил бизнес, который расположен по ней», — отметил Первышов.

Как в Краснодаре будут решать проблему со стихийными парковками

Мэр признал, что у автомобилистов в городе «не развита культура в этой части», поэтому они оставляют машины на выделенных полосах и велодорожках. Кроме того, сейчас в городе не работает система эвакуации автомобилей.

Когда министерство транспорта Кубани закончит работу по созданию единого оператора и единой системы эвакуации машин, «станет, скажем так, «почище» на улицах», объяснил Первышов.

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Чиновник рассказал, что в Краснодаре развивают платные муниципальные парковки и собираются строить перехватывающие муниципальные парковки на въезде в город. Также решить проблему, уверен глава Краснодара, поможет развитие системы общественного транспорта.

«Это мировой опыт. Все крупные города сталкивались с такой проблемой. И вот эти три направления, при их активном развитии, помогают достигать хорошего результата», — подытожил Первышов.

Будет ли школа на улице Григория Пономаренко

24 апреля в соцсетях появилось видео, где Евгений Первышов рассказывает о планах по строительству соцобъектов в Музыкальном микрорайоне. В частности, он сообщил о суде по участку на улице Пономаренко, 39. Власти хотят вернуть его в муниципальную собственность и построить там школу на 1 тыс. 500 мест.

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На брифинге Первышова спросили, как обстоят дела с этим участком. Он сообщил, что первый судебный процесс уже прошел, есть результативная часть. Чтобы администрация получила участок под строительство школы, она должна предоставить компенсационный земельный участок.

«Пока вынесено это решение. Нужно время, чтобы оно вступило в законную силу. Если не будет иных препятствий для выполнения решения суда, мы эту работу проведем. И сразу приступим к проектированию образовательной школы на этом земельном участке», — пообещал Первышов.

О новых трамвайных линиях в ГМР, Восточно-Кругликовский микрорайон и до «Баскет-холла»

В январе 2021 года в краевом центре начали прокладывать трамвайную ветку по улице Московской — от Солнечной до Петра Метальникова. Также трамвайную ветку собираются проложить в Восточно-Кругликовский микрорайон и при этом не будут сносить частный сектор. На Гидрострой трамвай должен начать ходить в течение трех-пяти лет. Кроме того, планируется, что к 2030 году трамвай свяжет Музыкальный микрорайон с «Баскет-холлом» и «Немецкой деревней».

На брифинге Первышов заявил, что планы по прокладке абсолютно реальные, до конца года власти найдут источники финансирования на проектирование веток в ГМР и Восточно-Кругликовский микрорайон. «И уже в последующем, ничего страшного не случится, если мы придем к выводу, что возможно заключить государственно-частное партнерство для ускорения этих процессов. Если найдем в этом экономическую целесообразность — я только буду «за» такой путь реализации проектов», — рассказал глава города.

Мэр считает, что самый быстрый путь в реализации подобных проектов, — привлечение частных денежных средств в рамках концессионного соглашения. «Мы этот вариант рассматриваем как приоритетный. Потому что одномоментно найти финансовые резервы в муниципалитете и в администрации края на такие масштабные проекты непросто. А решать вопросы развития сети общественного электротранспорта нужно сегодня», — объяснил Первышов.

Будут ли власти Краснодара еще выпускать облигационные займы для ремонта дорог в городе

В октябре 2020 года Первышов заявил: «денег на строительство новых дорог в нашем бюджете не то что не хватает — их нет». Он объяснил, что средства по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направляют на ремонт существующих автодорог. Чтобы решить проблему, мэр города предложил выпустить муниципальные облигации.

Так, например, за счет нового источника в 2021 году начнется реконструкция дороги от хутора Копанского до Западного Обхода. Работы собираются начать в конце лета.

На пресс-брифинге Первышов заявил, что облигационные займы — хорошее решение, власти собираются продолжить эту практику.

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«Это позволило нам расконсервировать и начать реконструкцию очень важных транспортных артерий. Тем более, что все денежные средства, которые привлекаются по облигационному займу, по нашему решению и решению депутатов городской Думы сразу же попадают в дорожный фонд», — рассказал мэр. При этом, по словам Первышова, процентные ставки по облигационным займам ниже, чем при кредитовании в коммерческих банках.

Проекты, которые очень нужны Краснодару

В августе прошлого года Первышов сказал, что все водоемы в городской черте, и прежде всего река Кубань, сегодня непригодны для купания. Это связано в том числе с тем, что ни одна выпускная труба не оснащена очистными сооружениями. При этом денег у города на решение проблемы нет. На брифинге чиновника спросили о проектах, которые так и не были реализованы, но очень нужны городу.

Первышов ответил, что Краснодару крайне нужен 20-й фекальный коллектор. При этом его стоимость — порядка 12 млрд рублей. «Если говорить, допустим, о 20-м фекальном коллекторе, то его можно реализовать в рамках государственно-частного партнерства, развития инвестиционной программы Водоканала, включая в тариф и растягивая эти обязательства на долгое время», — рассказал глава города.

Кроме того, отметил Первышов, Краснодару требуется модернизация сети всех ливневых коммуникаций. Но это тоже возможно только при миллиардных денежных вложениях. Так как за систему ливневок и строительство локальных очистных сооружений отвечает муниципалитет, он сможет решить проблему только при условии господдержки.

Почему мэрия не расторгает контракты с недобросовестными частными перевозчиками

Первышов рассказал журналистам, что подвижной состав частных перевозчиков в Краснодаре насчитывает порядка 900 единиц транспортных средств. При этом у 15% из них есть кондиционеры.

«Разорвать контракт, конечно, можно. Но кто тогда завтра выйдет на линию? Если бы у муниципалитета была возможность в течение года-двух выполнить те планы, которые мы наметили по модернизации своего общественного транспорта — тогда мы бы заместили маршрут своей техникой», — объяснил Первышов.

По его словам, со временем в Краснодаре на большей части маршрутов будет муниципальный транспорт, а на линиях останутся только те частные перевозчики, которые модернизируют подвижной состав.

Про «Тороиды»

19 июня в Краснодаре на Кубанской Набережной установили скульптуры «Тороиды» Валерия Казаса. Арт-объекты простояли пять дней и за это время были закиданы яйцами. Скульптуры демонтировали, потому что они не понравились жителям.

29 июня блогер Илья Варламов высказался про «Тороиды» и критику краснодарцев. Он заявил, что лучше бы люди с таким же рвением выходили против строительства очередной многоэтажки.

На брифинге журналисты также спросили у мэра про ситуацию с арт-объектами и современное искусство в Краснодаре. Глава города напомнил, что первые арт-объекты появились в Краснодаре относительно недавно, вызвав сначала «легкое недоумение». Однако и к «Столпам» в Вишняковском сквере, и к Draped Data в Чистяковской роще, и к «Точке» в сквере 80-летия образования Краснодарского края со временем привыкли.

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«Они (арт-объекты) уже начали вызывать симпатию. Взять Вишняковский сквер — уже на свадьбах к арт-объекту приезжают фотографироваться, он стал достопримечательностью», — отметил Первышов. Он также сказал, что по «Тороидам» проводился художественный совет, и скульпторы одобрили их установку на Кубанской Набережной.

«Выставки бывают удачные и неудачные. В этом случае большинство жителей Краснодара всё-таки признали, что эти фигуры не вписываются в среду и атмосферу улицы, что вызвало негативное отношение», — сказал Первышов.

Глава города не исключил, что если жители или владельцы скульптур захотят установить «Тороиды» в другом месте, то это возможно. Место размещения будет обсуждаться.

«Противопоказаний, что их не будет и надо спрятать за забор, у меня нет», — подчеркнул мэр.