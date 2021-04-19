В Краснодаре в ближайшие пять лет хотят пустить трамвай на Гидрострой
На аппаратном совещании в администрации Краснодара 19 апреля обсудили строительство новой трамвайной ветки
Трамвайная линия длиной 5 км в микрорайоне Гидростроителей пройдет от улицы Трамвайной до Снесарева через Мачуги, Автолюбителей и Невкипелого. В мэрии сообщили, что пассажиропоток на новой ветке составит почти 7 млн человек в год.
На планерке в мэрии 19 апреля рассказали, что на трамвайную линию потратят около 3 млрд рублей. В эту сумму входит стоимость проектно-изыскательных и строительных работ, а также изъятие земельных участков. В планах мэрии — реконструировать участок на улице Парусной и расширить улицу Автолюбителей до четырех полос.
На строительство новой трамвайной ветки на Гидрострой может уйти от трех до пяти лет.
Сегодня на городской планерке также обсудили новую трамвайную линию в Восточно-Кругликовский микрорайон Краснодара. Власти краевого центра пообещали, что для строительства ветки не будут сносить частный сектор, а пустят трамвай по улице Красных Зорь, Российской, Жлобы, Восточно-Кругликовской, 40‑летия Победы, Героев-Разведчиков до Домбайской.