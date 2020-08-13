Трамвай на Московской, места для выгула собак и причины, из-за которых Затон уже не спасти. Главное из онлайн-конференции с Первышовым

13 августа прошла онлайн-конференция с Евгением Первышовым. Портал Юга.ру записал основное из ответов политика

В ходе конференции вопросы Евгению Первышову задавали пользователи интернета. Как ранее писали Юга.ру, во время встречи Первышов объяснил, почему власти города не занимаются очисткой Карасунских озер. Портал публикует и другие наиболее интересные ответы из конференции. Об инвентаризации зеленых насаждений Напомним, в сентябре 2019 года Первышов поручил провести учет всех деревьев на муниципальной земле в 2020 году — чтобы выявить старые и аварийные деревья. Это произошло после того, как в городском детсаду упало дерево и насмерть задавило ребенка. Инвентаризация представляет собой создание специального паспорта для дерева с такими параметрами как: порода, возраст, состояние, характеристики и местонахождение растения.

13 августа 2020 года в ходе конференции Первышову задали вопрос о том, почему спустя полгода инвентаризацию так и не начали. Он ответил, что сам инициировал ее, однако решение об учете городская дума принимала «под давлением общественного мнения» : «Но когда проанализировали человеческие и финансовые затраты, стало понятно, что можно использовать эти средства гораздо эффективнее. Это титанический труд, это работа геодезистов, специалистов по ботанике. Если это делать за бюджетные деньги, представляете, сколько это денег? Давайте лучше эти средства потратим на компенсационное озеленение». Политик добавил, что это гораздо эффективнее, чем «переписывать весь город». По его словам, инвентаризация может занять 10 лет. О необходимости площадок для выгула собак Политик указал на то, что в городе практически нет муниципальной собственности. А в тех местах, где администрация занимается благоустройством, местные жители ставят другие приоритеты при разработке проекта территории:

«В каждом проекте мы предусматриваем места для выгула собак, потому что знаем, что проблему надо решать. Потом собирается актив и говорит: "Выгул собак — это хорошо. Но нам, пожалуйста, волейбольную площадку, уличные тренажеры, побольше качелей и так далее"». Первышов уточнил, что приходится выполнять требования большинства, поскольку «10 человек владеют собаками, а у других — 100 детей», которым нужны площадки и песочницы. Он добавил, что пока условий для выгула не создали, каждому владельцу просто стоит убирать за своим питомцем. По его словам, по городу можно распространить опыт, который начали применять в Юбилейном микрорайоне — установку корзинок с одноразовыми пакетами.

О запрете купания в водоемах Краснодара и о Затоне Как отметил Первышов, все водоемы в городской черте, и прежде всего река Кубань, сегодня непригодны для купания исходя из экологической ситуации и анализов. Это связано в том числе с тем, что ни одна выпускная труба не оснащена очистными сооружениями . Первышов добавил, что в городе есть «много бессовестных людей», которые врезают в ливневки фекальные сети: «Есть и предприниматели, которые делают то же самое. Были случаи, когда и мойки выявляли, которые смывали в ливневку всю химию с машин». Первышов рассказал, что купался в детстве на Затоне, но теперь его невозможно реанимировать и восстановить: «Потому что раньше существовала насосная станция. Из самой реки Кубань шла труба, ее даже видно. Через нее качали воду из реки в сам Затон, происходило обновление воды. Потом все было перебито и переломано». Спикер уточнил, что обращался с этой проблемой к федеральным властям и сейчас просит у них финансовой помощи.

О троллейбусах и трамваях Как писали Юга.ру, в мае 2019 года власти Краснодара решили убрать троллейбусную линию с улицы Красной, после чего депутаты гордумы выделили 123 млн рублей на покупку электробусов, способных ездить без контактной сети. В июне прошел пикет за сохранение троллейбусной линии. Однако в июле ее все же убрали, а осенью закупили 12 троллейбусов с автономным ходом. В начале 2020 года власти города сообщили, что смогут закупить еще 21 такой троллейбус благодаря субсидии. Однако в середине лета заявили, что новые машины не будут закупать. Причиной стала «невозможность выполнения заказа» самим предприятием из-за пандемии. 13 августа Первышов отметил, что программу по закупке электробусов продолжат в 2021 году. По его словам, комфорт машин оценили водители и пассажиры, а мэрии такой общественный транспорт показался удобным, поскольку не надо строить дополнительно контактную сеть и тратить на нее средства. Сейчас власти думают о том, чтобы пустить электробусы до ТРЦ «Красная Площадь».