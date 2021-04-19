В Восточно-Кругликовский микрорайон Краснодара проложат новую трамвайную ветку стоимостью около 5 млрд рублей

Напомним, в декабре 2020 года городские власти обсудили возможное строительство трамвайной линии в Восточной-Кругликовский микрорайон. На тот момент чиновники считали, что сейчас реализовать проект невозможно — для строительства новой ветки нужно изымать более 50 участков. При этом краснодарцы, живущие в том районе, были возмущены перспективой сноса их домов.

На еженедельном совещании в мэрии 19 апреля чиновники снова вернулись к теме расширения трамвайной сети Краснодара.

По словам замглавы города Артема Доронина, в Восточно-Кругликовском микрорайоне планируют построить трамвайную ветку по улице Красных Зорь от Достоевского и далее по Российской, Жлобы, Восточно-Кругликовской, 40‑летия Победы, Героев-Разведчиков до Домбайской с устройством разворотного кольца.

Трамвайная ветка будет длиной в 9,5 км с 14 остановками и разворотным кольцом. Пассажиропоток на линии составит более 7,5 млн человек в год. Ориентировочная стоимость проекта — 5 млрд рублей.

Доронин объяснил, что в случае прохождения трассы напрямую пришлось бы изымать земельные участки, где находятся жилые дома. Чтобы этого не произошло, власти решили проложить ветку по существующему дорожному полотну.

«Когда будет построена трамвайная ветка, [будет] небольшой промежуток, где наряду с трамваями будет двигаться и общественный, и личный транспорт. Но это относительно небольшой участок. Это лучше, чем мы бы пошли по пути изъятия большого частного жилого фонда. Стоимость изъятия, компенсаций и работ, с этим связанных, была бы очень дорогая во всех аспектах», — отметил Первышов.

Глава города подчеркнул, что откладывать изготовление проектно-сметной документации нельзя. По его словам, построить трамвайную линию планируют в ближайшие три-пять лет.

При наличии средств проектирование линии может начаться уже в мае этого года. Для этого необходимо 60 млн рублей в 2021 году и 90 млн рублей в 2022-м, сообщили в пресс-службе мэрии.