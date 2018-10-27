В Краснодаре открыли скульптуру Draped Data. Что это такое и зачем городу современное искусство?

В краснодарском сквере 27 октября установили новую абстрактную скульптуру Draped Data. Объект стоит между Чистяковской рощей и Екатерининским дворцом, его видно с ул. Зиповской. Как случилось, что на улицы города пришло современное искусство В начале 2018 года мэр Краснодара Евгений Первышов встретился с представителями краснодарского современного искусства в культурном центре «Типография». Свои проекты в каталоге арт-объектов, которые можно установить на улицах города, предложили Валерий Казас, арт‑группировка ЗИП, Эльдар Ганеев, Виктор Линский, Наталья Машталир и Роман Санков.

В общей сложности в конкурсе участвовало более 100 эскизов. Представители «Типографии» провели первоначальный отбор по трем критериям: работа должна соответствовать критериям современного искусства, вписываться в рамки указанного бюджета и быть вандалоустойчивой. В итоге осталось 14 эскизов. И уже из их числа экспертная комиссия отобрала три проекта, ими стали Draped data Владимира Омутова, «Столпы» Виктора Линского и «Точка» Михаила Смаглюка. «Столпы» появятся в Вишняковском сквере, а «Точка» — в конце пешеходной зоны вдоль реки Кубани в ЮМР. Точные даты их установки пока не определены.

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Кто решал, что будет стоять на улицах и в парках Краснодара? Оценивала и отбирала работы экспертная комиссия, состоящая из активных жителей города, предпринимателей, журналистов, архитекторов, художников, дизайнеров, — всего 20 человек. Также в комиссию вошли руководитель отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи Ирина Горлова и директор по региональному развитию РОСИЗО-ГЦСИ, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова. Именно они назвали три работы, с которых и началась реализация проекта. Накануне открытия первой из них, Draped Data, Юга.ру побывали на производстве и спросили автора скульптуры Владимира Омутова, какой смысл он вкладывал в композицию, а также поговорили с координатором этого проекта, подрядчиками, главным архитектором Краснодара и специалистами из Москвы.

Что говорит автор

Владимир Омутов художник

— Я никогда не ориентировался на местную повестку, мне хотелось делать что-то на глобальные темы, понятные в любой точке планеты. Я не стремлюсь к тому, чтобы работы были сложными и непонятными. Draped Data — это большая абстрактная форма, которая состоит из равных блоков. Они создают эффект стихийного движения. Название можно перевести как заблокированные данные, и изначально я закладывал мысль, что это движение частиц, здесь прослеживается тема цифровизации всех процессов в жизни человека. Но я не хочу давать одно конкретное объяснение — работа открыта для наблюдений и интерпретаций, их может возникнуть множество. Скульптура сделана из нержавеющей стали, это отсылка ко всей истории паблик-арта. Многие знаковые художники, в том числе Дэмьен Хёрст, Аниш Кашпур, использовали именно нержавейку, это функциональный и долговечный материал. Кроме того, есть отсылка к конструктивизму в визуальной перекличке Draped Data с Шуховской башней . Если все убрать и оставить только корпус скульптуры, это будет более заметно. Владимир Омутов родился в 1992 году в Краснодаре. В 2011 году закончил художественно-графический факультет Кубанского государственного университета. Его работы были выставлены в ЦСИ «Типография» (Краснодар), галерее RedGift (Краснодар), музее им. Коваленко (Краснодар) и проекте «Старт» в ЦСИ «Винзавод» (Москва).

Мнение координатора проекта

Олег Сафронов координатор проекта

— Работа в сквере рядом с Чистяковской рощей появилась в рамках программы «Комфортная городская среда», но хочу обратить внимание жителей города, что источник финансирования — не городской бюджет и наши с вами налоги. Все это за счет мецената, который пожелал остаться неизвестным. Изначально мы планировали, что Draped Data появится раньше, но неожиданно долгими оказались поиски подрядчика — я искал подходящую компанию два месяца. Люди либо очень заняты, либо не хотят делать ничего, кроме крылец и перил, либо не обладают достаточной квалификацией. Но в итоге получилось найти «Нержавеющие стальные технологии», чему я очень рад. В ближайших планах — установить на улицах еще две работы, «Точку» Михаила Смаглюка и «Столпы» Виктора Линского, они заняли второе и третье место в рейтинге. В ближайшее время начнется изготовление этих скульптур. Подрядчик останется тем же, но для некоторых деталей потребуются другие специалисты, например, нам нужен кузнец, чтобы сделать ковку для объекта Михаила Смаглюка. Точные сроки установки мы пока не называем, но ориентируемся на начало зимы. Есть еще 13 работ, которые тоже готовы к установке, если найдется, кому их профинансировать. Современные скульптуры есть в Москве и Перми, много где есть уличное искусство. Уникальность Краснодара в том, что установку такого объекта инициировало государство. Это определенная смелость, потому что у нас традиционный город, много жанрового и монументального искусства, посвященного конкретным людям. Задача современного искусства — задавать вопросы. И не обязательно отвечать на них или указывать на исторический факт или историческую личность. Это может быть искусство ради искусства. Не всем жителям Краснодара нравится традиционное искусство, есть те, кто интересуется современным. И я лично рад, что появится что-то и для них в том числе.

Как создавали Draped Data

Николай Малахов подрядчик, соучредитель компании «Нержавеющие стальные технологии»

Сергей Волошко подрядчик, соучредитель компании «Нержавеющие стальные технологии»

— Мы любим свой город и рады поучаствовать в таком проекте. Каждый день мы делаем ограждения и детали, а здесь столкнулись с совершенно другой задачей. Было интересно попробовать свои силы, и мы довольны, что все получилось. Технически скульптура очень сложная. Она состоит из порядка 2 тыс. палочек из нержавеющей стали, каждую из которых мы отпилили на пиле, выбивали квадратики, заваривали и полировали. Это очень долгий процесс, подготовка материалов заняла два месяца — три человека с утра до вечера изготавливали эти детали. И еще в течение месяца двое монтажников и художник собирали все в композицию. Владимир Омутов показывал мастерам, куда нужно приваривать каждую палочку, и ни одна не параллельна другой, у каждой свой угол! Весит скульптура около тонны, ее высота — 4 метра, а ширина — 1,5 метра. Она очень прочная, может простоять долго, точно дольше, чем человеческая жизнь. Объект не должен пачкаться и менять вид со временем, но если это произойдет, его довольно легко вернуть к первозданному виду — просто заполировать. А если на нем, например, нарисуют что-то из баллончика, это легко отмыть обычным растворителем. Когда мы вытащили эту фигуру из цеха и она попала на всеобщее обозрение, абсолютно каждый, кто шел мимо, подходил и спрашивал, что это такое. Те, кто уже увидел, приводил знакомых. Это были и местные жители, и работники соседних производств. Им либо очень нравится, либо, наоборот, не понимают, зачем это вообще нужно. Но в любом случае фотографируют! А нам нравится, затея хорошая.

Наталья Машталир главный архитектор Краснодара

Что говорят архитекторы — Облику города как воздух нужны новые смелые высказывания, такие как современная скульптура. Но важно не переборщить и не задавить городскую среду вокруг. Мы выезжали в скверы с художниками, координатором проекта Олегом Сафроновым и работниками администрации несколько раз, чтобы определить места установки, видовые точки, сочетание с окружающим ансамблем. Но все равно на архитектурном совете расположение скульптур согласовали не с первого раза. Надеюсь, первый опыт Краснодара в современной скульптуре не окажется последним.

Андрей Еренков главный архитектор Воронежской области

— Подобного рода арт-объект — отличный пример, как с помощью несложных и недорогих решений придать идентичность конкретному общественному пространству. Особую ценность этой практике придает то, что такие крутые штуки могут и должны создаваться при участии горожан, пользователей места. Такие инициативы должны тиражироваться.

Александра Гершунская начальник отдела развития парка «Зарядье»

И что думают об этой скульптуре и о самом проекте другие люди

— Нравится смелое использование металла, обычно такое делают из дерева. В профиль выглядит не очень удачно, плоско. Для селфи — прекрасная вещь, но вообще на нее лучше издалека смотреть, сверху и под углом.

Илья Фейгенов совладелец дизайн-магазина «Третье место», совладелец арт-перформансов «Голос города» в Краснодаре