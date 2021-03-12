Мэр Краснодара пообещал за три года решить вопрос нехватки мест в школах и детсадах

Об этом мэр Краснодара рассказал во время выступления перед депутатами гордумы с ежегодным отчетом.

«Мы помним, когда в Краснодаре была достаточно низкая демография — много детских дошкольных учреждений, объектов культуры передавались в разные источники для того, чтобы не быть обременением, не стоять на балансе города Краснодара. Сегодня мы испытываем в этом острую потребность», — поделился глава.

Первышов отметил, что с 2017 года построили 12 школ и 20 детсадов. В 2020 году из них возвели четыре школы и два детских дошкольных учреждения. Также еще один сад перевели из частной собственности в муниципальную. Сейчас, по его словам, в стадии строительства находятся девять школ и шесть детских садов.