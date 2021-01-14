В середине января общественность Краснодара возмутилась подъемом цен на проезд в некоторых маршрутках. Юга.ру собрали мнения сторон

С чего всё началось? Как писали Юга.ру, с 9 января в Краснодаре начали поэтапно поднимать цены на проезд в 16 из 78 маршрутов городских автобусов: № 1, 11, 23, 31, 28, 34, 42, 44, 51, 56, 58, 60, 61, 77, 75 и 78. Теперь пассажирам в этих маршрутках придется заплатить 30 рублей вместо 28. При этом цена в общественном транпорте КТТУ осталась такой же. Замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина пояснила, что с 2017 года на автобусных маршрутах действует нерегулируемый тариф. Поэтому перевозчики, в отличие от муниципальных предприятий, сами устанавливают цены и берут на себя все расходы. В свою очередь, частные компании объяснили повышение стоимости большими затратами (обустройство маршруток по требованиям безопасности, закупка кассовых аппаратов и табличек Брайля) и снижением выручки из-за пандемии.

Шешина добавила, что в городе невозможно организовать все перевозки по регулируемым тарифам, так как это будет обходиться мэрии примерно в 10 млрд рублей. И если при этом не содержать перевозчиков за счет городского бюджета, то они обанкротятся. Позже мэр Краснодара Евгений Первышов уточнил, что мэрия не может контролировать и регулировать тарифы частных перевозчиков, этим занимается ФАС и надзорные органы прокуратуры. При этом, по его мнению, транспортным компаниям следует разъяснять населению, почему проезд дорожает, и расказывать, «из чего складываются эти два рубля». Как отреагировала общественность? После того, как частные перевозчики заявили о росте цен на проезд и связали его с тратами на платежные терминалы, депутат гордумы Игорь Азаров и руководитель «Транспортной инициативы» Марина Репещук решили проверить маршрутки. Дело в том, что необходимость установки терминалов теперь закреплена на уровне краевого законодательства: устройства для безналичной оплаты проезда с 1 января 2020 года должны быть во всех машинах. Однако мониторинг, который 9 января провели Азаров и Репещук, показал, что терминалов не было в 7 маршрутках из 15. Также недовольство начали выражать жители города — они сообщали, что зачастую водители принимают оплату безналом только на личную карту, а если наличных нет, пассажирам предлагают выйти. В целом горожане больше концентрировались не на повышении цены, а на том факте, что ей не соответствует качество перевозки: транспорт грязный, а водителя хамят.

Что ответили перевозчики? 12 января Союз транспортников Кубани (СТК) провел круглый стол. В нем приняли участие перевозчики, представители мэрии и общественники. На встрече владелец компании-перевозчика ООО «Кубань» Виталий Чичканов заявил, что за время пандемии пассажиропоток уменьшился на 30%, а стоимость метана повысилась на 16,9%. Он продолжил объяснять, что благодаря субсидиям, которые выдали отрасли как пострадавшей от коронавируса весной, его компании удалось сохранить рабочие места. При этом теперь перевозчикам надо тратить на эквайринг [обслуживание безналичной кассы] от 2% до 9% и закупать санитайзеры и маски, а также мыть транспорт. Он подытожил, что его предприятие находится «на грани».

Председатель Союза Иван Петров добавил, что предприятия заинтересованы в контроле за водителями, однако у работников «есть психологический барьер» для работы с кассовыми аппаратами, ведь они «десятилетиями работали без контрольных устройств». При этом перевозчики отказались отвечать на вопрос о себестоимости проезда, мотивируя это конкурентной средой.

Тем не менее, после круглого стола две транспортные компании — ООО «СВП» и ООО «Респект» — решили повысить финансовую дисциплину водителей и развесить объявления о возможности безналичной оплаты и запрете перевода денег на карту, написала «Транспортная инициатива». В случае, если водитель откажется провести оплату по терминалу, пассажир имеет право ехать бесплатно. Согласно данным телеграм-канала «Общественный транспорт Краснодара», перевозчик «СВП» обслуживает маршруты № 60, 61 и 77, «Респект» — № 4, 36, 47, 65, 121 А, 182 А и 183 А. Какова позиция водителей? 13 января в паблике «Телетайп Краснодара» появилось анонимное обращение одного из водителей, работающего у перевозчика ООО «Кубань». По его словам, водителям самим невыгодно повышение тарифа, так как при 28 рублях они платили за путевой лист 2 тыс. рублей ежедневно, а при 30 рублях стали платить 2,5 тыс. рублей. По словам автора текста, не компания, а сами водители оплачивают расходы на топливо (около 2 тыс. рублей в сутки) и санитайзеры с масками , при этом весной 70% штата отправили в неоплачиваемый отпуск.

По словам водителя, несмотря на то, что у водителей есть «официальная зарплата», равная МРОТ, «никто ни разу не получал эти деньги»:

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«Их получить невозможно. В бухгалтерии говорят, это «налоговая» зарплата. И кому перечисляются наши зарплаты?». Кроме того, автор обращения объяснил, почему водители предпочитают оплату не с помощью терминала, а «через «Сбербанк»: «С оплаты картой [через терминал — Юга.ру] 8 рублей уходит в неизвестном направлении. Нам говорили, что это налог, но на вчерашнем брифинге [круглом столе — Юга.ру] с СТК налоговики заявили, что ни один наш терминал не оформлен и не проведен через налоговую. Остальная сумма идет водителю на топливную карту, и та не в полном объеме. Мне стыдно сказать, сколько мне начислили на топливную карту за три месяца, этого не хватит и на полбака автобуса!».