Власти Краснодара хотят, чтобы к 2030 году трамвай связал Музыкальный микрорайон с «Баскет-холлом» и «Немецкой деревней»

На совещании в мэрии Краснодара 19 апреля обсудили развитие трамвайной сети в северо-западной части города

Напомним, в январе 2021 года в краевом центре начали прокладывать трамвайную ветку по улице Московской — от Солнечной до Петра Метальникова.

19 апреля на еженедельной планерке в мэрии Краснодара рассказали о планах построить продолжение этой линии — в сторону Ближнего Западного обхода. Новая ветка длиной 10 км пройдет от улицы Московской до спорткомплекса «Баскет-холл». Ожидается, что этим участком будут пользоваться 2,6 млн пассажиров в год. Далее ветка обеспечит сообщение с «Немецкой деревней». Длина пути составит 9 км. В рамках второй очереди новая ветка протяженностью 15 км пройдет через Западный Обход и улицу Красных Партизан, и замкнется на Западном трамвайном депо. Общая стоимость трех участков оценивается в 7,6 млрд рублей.

Кроме того, на совещании обсудили дальнейшее развитие трамвайного сообщения в Восточно-Кругликовском микрорайоне. Помимо участка от улицы Достоевского до Домбайской, в городе планируют продлить ветку в район поселка Плодородного — от 40-летия Победы до Багряной с обустройством разворотного кольца, а также возданием совмещенного трамвайно-троллейбусного депо общей площадью порядка 12 га. Ориентировочная стоимость трамвайной ветки в Плодородный — 2 млрд рублей.

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Глава Краснодара Евгений Первышов подчеркнул, что пока в приоритете строительство трамвайных путей в микрорайон Гидростроителей и Восточно-Кругликовский. Затем приступят к работам на Западном Обходе. «Это уже третья или четвертая очередь. Диапазон планирования — до 2030 года. Сегодня уже необходимо обеспечивать нормальные условия для перевозки жителей и гостей кубанской столицы. Еще раз подчеркиваю, по двум направлениям — Гидрострой и Восточно-Кругликовский — занимаемся активно. Все необходимые ресурсы, которые требуются для реализации проектов, будем их предоставлять», — отметил мэр.