В Краснодаре уберут скульптуры «Тороиды». Они простояли пять дней

23 июня мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что арт-объекты на Кубанской Набережной уберут, потому что они не понравились жителям

Напомним, в октябре 2020 года глава города предложил сделать выставку современного искусства из работ краснодарского художника Валерия Казаса. «Давайте их установим и посмотрим на мнение жителей города. Если понравятся, то они там и останутся», — сказал Первышов. Скульптуры «Тороиды» из серии «Папье-Маше» установили 19 июня на улице Кубанской Набережной. Арт-объекты были установлены не за счет городского бюджета, а стали результатом частной инициативы. 22 июня скульптуры закидали яйцами.

На следующий день мэр Краснодара заявил, что так как арт-объекты не понравились горожанам, их уберут с улицы. «Выставки бывают разные, не все из них становятся популярными. Многим данные арт-объекты не понравились. С учетом мнения жителей скульптуры с этого места уберут. Если кому-то из горожан «Тороиды» нравятся, они могут обсудить с автором и владельцем их размещение на своей прилегающей территории», — написал Первышов.

Портал Юга.ру попросил мецената проекта Евгения Руденко прокомментировать ситуацию. «Я читал отзывы горожан о «Тороидах», многие из которых негативны и насмешливы, но они далеко не все такие. В моем фейсбуке у Валерия Казаса немало восторгов и поздравлений с настоящим прорывом в «изменении колхозного облика города». В том же паблике «Туподар» лайков в разы больше, чем негативных откликов. В жизни часто споры выигрываются запугиванием, истерикой и криком, а не пониманием и принятием точки зрения оппонента. «Тороиды» как раз об этом. Хотелось, чтобы люди видели их и помнили — жизнь не такая, как кажется, она не идеальна, у каждого из нас не всегда она будет такой, как сейчас, когда всё плохо или всё хорошо, за нее нужно бороться. Ладно, что ж… Зато у нас с Валерием Казасом, с художественным активом ЦСИ «Типография», со всеми, кто верит в единственно живительную силу культуры, искусства и доброты, как у великого Пиросмани, был этот «миллион алых роз», а у них — только «синие какашки», — сказал Руденко.