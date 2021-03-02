Город для автомобилей или людей? Как собираются развивать улицы в историческом центре Краснодара

В минувшие выходные чиновники, общественники и горожане собрались в Краснодаре, чтобы обсудить плюсы и минусы проекта «7 улиц». Согласно ему центр города должен стать более удобным и привлекательным для пешеходов. Юга.ру записали все самое важное и интересное.

Что случилось?

Напомним, что в декабре 2020 года главный архитектор Краснодара Наталья Машталир рассказала о новом проекте «7 улиц». По нему, планируется сузить проезжую часть на нескольких улицах в центре города, расширить при этом тротуары и благоустроить прилегающую территорию. По мнению чиновницы, реализация проекта вдохнет новую жизнь в исторический центр города и увеличит его привлекательность для бизнеса, местных жителей и туристов. Смелая концепция сразу же расколола жителей города на два лагеря. Пока одни считают, что «7 улиц» послужат городу во благо, другие придерживаются мнения, что к претворению настолько смелых планов в жизнь Краснодар еще не готов. Мы собрали мнения сторонников проекта и тех, кто по разным причинам в нем сомневается.

Наталья Машталир Главный архитектор Краснодара

— Существует большая проблема — за последние 10 лет Краснодар вырос в два раза по населению. А улица Красная не выросла, как это ни странно. У нас, конечно, появились другие точки притяжения — парк «Краснодар», новые и отреставрированные парки и скверы, но тем не менее основная улица города не выросла. Когда мы приезжаем в центр, гуляем в основном по улице Красной. Такое ощущение, что весь исторический центр — это всего одна улица. Хотя на самом деле, конечно же, это не так. Сегодня улица Красная представляет собой широкую четырехполосную магистраль, а тротуары здесь довольно узкие. Мы должны сами себе честно ответить на вопрос — для кого у нас город? Для автомобилей или для людей?

Почему выбрали эти семь улиц?

Многие говорят: а лучше бы вы выбрали другие улицы. Департамент транспорта взял вот эту часть исторического центра и посмотрел статистику по существующим видам транспорта. Все это рассчитывалось на специальном программном обеспечении. Я не стала приносить сюда презентацию от департамента транспорта — там больше ста страниц, — но итог такой: они посчитали, каким образом можно сужать проезжую часть, расширяя тротуары, таким образом, чтобы это повлекло наименьшие заторы и наименьшие проблемы. Они нам предложили целый алгоритм — что за чем и в какой последовательности нужно сужать и какие примерно должны быть промежутки между сужением проезжей части и расширением тротуара для того, чтобы человек успевал перестроиться, психологически привыкнуть к этому. Исходя из данных дептранса, мы построили такую схему.

[Сужаются для машин] улица Пашковская в границах Рашпилевской и Красноармейской; улица Чапаева в границах от Рашпилевской до Коммунаров; улица Карасунская в границах от Рашпилевской до Красноармейской. И параллельные улицы — собственно сама Красная от Советской и Длинной, улица Коммунаров, улицы Красноармейская и Рашпилевская от Гимназической до Длинной.

Как это отразится на скорости, средних задержках, плотности трафика? Если Пашковскую и Карасунскую сузить, данные совершенно никак не меняются. Если сузить Чапаева, скорость уменьшится на 6%. Незначительно уменьшится скорость после сужения Красной и Рашпилевской. Когда я говорю про скорость, я имею в виду скорость не на конкретной улице, а во всем этом большом прямоугольнике в центре. В то же время для велосипедов у нас получается очень большой прирост. Также очень сильно вырастет пешеходный поток.

Какие выгоды получит город?

Бизнес получит трафик к своим заведениям. Мы знаем, что трафик — это деньги. Соответственно, чем больше людей будет проходить через заведения, тем лучше будет для этого бизнеса. И также можно будет на более широких тротуарах размещать летние кафе.

За последние 20 лет улица Красная сделала большой шаг вперед, она сейчас гораздо больше похожа на современный европейский город. И это дало возможность отреставрировать многие исторические здания. Вот того же самого эффекта мы ожидаем от реализации этого проекта.

Что касается вопросов парковки и общественного транспорта, это тоже очень важные вопросы. И мне не хочется, чтобы мы о них забывали и говорили об этом проекте как о некоем проекте в вакууме. Естественно, этот проект сильно связан с качеством транспортной доступности в центр. Проект невозможен без реализации платных автомобильных и бесплатных велосипедных парковок. Мы прекрасно понимаем, что город должен развиваться системно, то есть нам нужно делать несколько шагов одновременно. Мы развиваем общественный транспорт, платные парковки и одновременно делаем центр более комфортным и пешеходным.

Что получат жители?

Во-первых, отсутствие толп на одной улице и тень от высаженных деревьев. Сейчас, по нормативам, очень непросто посадить дерево в Краснодаре. Оно должно высаживаться на расстоянии не менее пяти метров от стены здания, а при таких узких тротуарах это сделать практически невозможно. Ну и, конечно, жители получат больше конкурирующих за них сервисов.

Что мы предложили в рамках этого проекта на Красной? Расширить тротуары и сделать более удобные сервисные зоны. Сократить число полос до двух — в одну и в другую сторону. Устроить двустороннюю велодорогу, сделать разделительную полосу между основным дорожным полотном и велодорожкой. Построить приподнятые пешеходные переходы и высадить деревья.

Очень часто задают вопросы, а что же будет с полосой, по которой сейчас ходит общественный транспорт? Все эти решения, а также решения по перекресткам будут делаться уже в результате более четкого и более конкретного транспортного моделирования, когда мы поймем, что нужно городу и жителям.

На Чапаева предполагается выполнить одностороннее движение и двустороннюю велодорогу. Почему двустороннюю? У нас сейчас разрабатывается стратегия развития общественных пространств Краснодара, и одной из основных артерий каркаса стратегии является улица Чапаева. Идет единая набережная вдоль Кубани, и улица Чапаева попадает как в набережную, так и в Карасунские озера. Нужно, чтобы мы могли пройти пешком или проехать на велосипеде через весь город — от каскада Карасунских озер до Юбилейного. Точно так же здесь предусмотрены сервисная зона, дополнительное озеленение, парковочные карманы, приподнятые пешеходные переходы — для создания более комфортной для пешеходов среды.

Улица Коммунаров сильно недооценена. У нее очень высокий потенциал с точки зрения архитектурного, культурного наследия. Когда приезжаешь на вокзал и садишься там на трамвай, едешь в центр города, скорее всего, по улице Коммунаров. Почему бы эту улицу не привести в порядок? Почему не убрать припаркованные автомобили, которые постоянно мешают проезду, заезжают на газоны?

Марина Репещук «Транспортная инициатива»

Город для чиновников или чиновники для города? — Пешеходная зона в центре города нужна, и спорить об этом не следует. Но давайте зададимся вопросом, проект «7 улиц» — благо для города? Или это часть города, которая впоследствии может стать районом элитного жилья, где будут жить наши высокопоставленные чиновники, судьи, прокуроры и так далее? Тенденция к этому у нас сейчас намечается. Есть люди, которые понимают, что лучше всего жить рядом со своими административными зданиями. Они покупают там дома, живут, и, конечно, им будет там очень удобно. Будет ли удобно другим горожанам? Когда мы обустраиваем центр города, для кого мы это делаем? Только для узкого круга или с целью, чтобы туда приезжали со всего города?

Если мы собираемся создать такую территорию, это хорошо, но нужно сделать так, чтобы она стала гордостью абсолютно для всех жителей нашего города, а не только для тех, у кого будет транспортная возможность до этого места добраться. Нам однозначно нужно решать вопрос с общественным транспортом.

Если бы в городе не было постоянных 9-балльных пробок, были бы решены вопросы с парковками в центре и альтернативой Северным мостам, чтобы проехать из ФМР в ГМР, — развлекайтесь на здоровье, хоть канатную дорогу делайте...

Я хочу зачитать комментарий, который написала в сообществе «Помоги городу» одна молодая девушка. Он отражает настроение большинства горожан. «Вопрос в приоритетах. Если бы в городе не было постоянных 9-балльных пробок, были бы решены вопросы с парковками в центре и альтернативой Северным мостам, чтобы проехать из ФМР в ГМР, — развлекайтесь на здоровье, хоть канатную дорогу делайте. Но эта инициатива лишь озлобляет большинство людей и не будет популярной — только пробки увеличатся».

Почитайте комментарии людей в любом новостном паблике Краснодара. Отношение большинства сразу станет понятно. Вы понимаете, что делать нужно так, чтобы у нас не только в администрации галочку поставили, но и чтобы жителям было комфортно? Надо понимать, а на каком общественном транспорте люди будут сюда добираться? Пока что большая часть города будет ехать сюда на пазиках.

Антон Смертин Вице-мэр Краснодара

Спасти старый центр — Сейчас у нас в городе в основном деловой туризм, потому что нечего смотреть, кроме улицы Красной. Если хотя бы семь улиц будут зеленые, отремонтированные, отреставрированные, с большим количеством пешеходных мест, туристы к нам не только пойдут, но и поедут. Не надо думать, что это просто желание красивенько сделать что-нибудь для того, чтобы там жили чиновники. Если мы не начнем этот проект, я вам честно скажу, мы еще очень долго не приведем центр города в порядок.

За внешний вид зданий, в том числе в историческом центре, несут ответственность собственники. Вы прекрасно знаете собственников этих домов, и мы не приведем их в порядок, если это не станет интересно бизнесу. Когда это будет интересно для бизнесменов, они начнут делать здания привлекательными внешне, ремонтировать дома. Да, поменяется структура собственности, да, часть жителей, заметив возросшую инвестиционную привлекательность своих улиц, просто продаст квартиры и переедет в более благоустроенные районы. Дай Бог, чтобы они переселились в хорошее, комфортабельное жилье.

Откуда деньги?

Все очень просто — деньги из наших с вами налогов. Других денег у города нет. Когда говорят, что этот проект будет дорогостоящим или дешевым, мы понимаем, что речь не о конкретном проекте со всеми чертежами и схемами. Мы говорим о некоем общем проекте, который пока еще не оценивался.

Но даже по предварительным просчетам, это не такой мегапроект, как, например, реконструкция Старокубанского кольца. Помните? Шикарный проект, отлично смотрелся на Форуме в Сочи, стоил, по-моему, 6,7 млрд рублей. И вот в той транспортной концепции, которую создала для Краснодара Высшая школа экономики, было сказано: не делайте это кольцо за 6,7 млрд рублей, сделайте по-другому. Потрачено на это было, как мне подсказывают, 30 млн рублей, и кольцо поехало. Проект «7 улиц» не настолько дорогой, как может показаться. Реализовываться он будет поэтапно.

Владимир Сухарев Общественный деятель

Транспортный коллапс? — Как вы думаете, люди какого возраста живут в центре города? Я живу на улице Чапаева уже 49 лет. Из 17 человек, живущих в нашем доме, всего трое молодых. Остальные — люди старше сорока лет. Когда к кому-то в дом приедет скорая помощь, она перекроет эту единственную полосу в центре, и опять в городе будет транспортный коллапс.

Как только в центре города, в зоне жилой застройки, появятся уличные кафе, мы сразу увидим косяком идущие жалобы местных жителей, что там пьют, шумят, мочатся в подъездах.

Идея исторического пешеходного центра сама по себе хороша. Но средства, которыми нам предлагают ее воплотить, какие-то фантастические. Сначала нужно навести порядок на улицах города с парковками. У нас в городе анархия в этом плане — кто где хочет, там и паркуется. Семь лет назад говорили о пользе платных парковок в городе. Нам рассказывали, вот будут завтра платные парковки, и все проблемы с пробками в Краснодаре исчезнут. Прошло семь лет — пробки есть, а платные парковки не работают. То есть они сделаны, но не функционируют.

Семь лет назад говорили о пользе платных парковок в городе. Нам рассказывали, вот будут завтра платные парковки, и все проблемы с пробками в Краснодаре исчезнут. Прошло семь лет — пробки есть, а платные парковки не работают...

Сначала нужно на этих семи улицах сделать необходимое. Привести в порядок все коммуникации, которые не менялись в центре с 1974 года, вынести маршрутки с Кооперативного рынка на транспортно-пересадочный пункт на месте бывшего скобяного рынка, решить вопрос с платными парковками в центре. Пусть это заработает, и тогда будет виден другой трафик, и его можно будет измерить. Самое главное — изменить не дороги в центре города, а поведение людей, которые привыкли ездить туда на транспорте.

Мирослав Валькович Общественное движение «Городские решения»

А как же пробки? — Вот, смотрите, это сейчас улица Красноармейская. Она запаркована с обеих сторон. Действует, по сути, одна полоса. После реконструкции машины так и будут продолжать ехать в один ряд. То же самое на Карасунской — как действовала одна полоса, так и будет действовать. Большой вопрос насчет улицы Красной. По ней паркуются от Советской до Комсомольской, и машины спокойно едут по одной полосе в каждую сторону. В 2019 году на Красной шла реконструкция водопровода, и две полосы не работали. Люди не особенно почувствовали разницу.

Опыт других городов

Есть множество городов, которые уже реализовывали подобные проекты, и мы можем, с поправкой на наши особенности, проанализировать результаты и спроецировать их на наш город. Можно говорить о множестве плюсов.

— Увеличение туристического потока и его монетизация. Согласно исследованию международной компании Ernst & Young, к 2030 году туристический поток в Краснодаре увеличится почти вдвое, с 1,3 млн до 2,5 млн человек. — Рост прибыли малого бизнеса, создание новых точек, рабочих мест и, как следствие, рост доходов бюджета города. Так, после реализации аналогичной программы в Москве бюджет столицы вырос на 80 млрд руб. в 2018 году.

— Озеленение территории и улучшение экологической обстановки. Создание максимально комфортных условий для жителей исторического центра. — Дополнительные меры безопасности как для автомобилистов, так и для пешеходов. После реализации московской программы «Моя улица» уровень ДТП снизился на 56% (с пострадавшими — на 29%). — Оптимизация транспортных потоков. По результатам исследования КБ «Стрелка», средняя скорость автомобилей на благоустроенных улицах Москвы возросла на 12%, максимальная снизилась на 20%. При имитационном моделировании краснодарских сценариев в программном комплексе Aimsun отдельные участки также показывают увеличение средней скорости на ряде участков на 22,2% — с 16,3 км/ч до 20,2 км/ч. При этом скорость трамвая увеличится на 33,04%.

Игорь Азаров депутат Городской думы Краснодара