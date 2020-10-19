Власти Краснодара собираются пустить облигационные займы на дороги и зеленые зоны

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов 19 октября предложил выпустить муниципальные облигации для строительства новых дорог и содержания зеленых зон

Глава краевой столицы на еженедельном аппаратном совещании предложил использовать облигационные займы на содержание новых зеленых зон и на строительство автомобильных дорог, проекты которых уже готовы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Из-за пандемии бюджеты всех уровней оказались в непростых условиях. Вместе с тем, город должен развиваться, нам нужно выполнять поставленные жителями задачи. Есть хорошая мировая практика. Необходимо посмотреть, собрать лучших экспертов Краснодара, финансистов, экономистов, и поработать над выпуском муниципальных инфраструктурных облигационных займов», — сообщил Первышов.

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По задумке чиновника, облигационные займы можно использовать на содержание парков, скверов и бульваров, а основную часть средств направить на строительство дорог по готовым проектам.

«Сегодня мы имеем хорошую базу по проектно-сметной документации, нам необходимо реализовывать уже созданные проекты. Нашего муниципального дорожного фонда хватает только на софинансирование федеральной программы», — признался Первышов.

По словам вице-мэра Дмитрия Логвиненко, вопрос выпуска облигаций изучали последние полгода, сейчас большинство формальностей уладили, и Краснодар готов к размещению займов.

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Первышов подчеркнул, что для того, чтобы «проекты не лежали на полке», власти должны находить финансовые возможности для их реализации. В том числе, мэрия Краснодара планирует обратиться и в региональное министерство транспорта за дополнительными субсидиями.

В свою очередь председатель гордумы Вера Галушко сообщила, что парламентарии составили обращение на имя губернатора Краснодарского края, и уже есть предварительная договоренность о поддержке на строительство дорог, имеющих готовые проекты.

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