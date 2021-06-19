На Кубанской Набережной Краснодара установили новые арт-объекты
В Краснодаре 19 июня на Кубанской Набережной установили арт-объекты скульптора Валерия Казаса
О том, что на улице Кубанской Набережной в Краснодаре появятся три новых арт-объекта, мэр города Евгений Первышов сообщил в октябре 2020 года. Он рассказал, что их автором является скульптор Валерий Казас и предложил сделать выставку современного искусства из трех скульптур краснодарского художника.
Скульптуры «Тороиды» из серии «Папье-Маше» на набережной установили в ночь на 19 июня, сообщил скульптор в своем фейсбуке.
Валерий Казас рассказал журналисту портала Юга.ру, что считает набережную наиболее подходящим местом в городе для такой экспозиции.
«Это абстрактные скульптуры. Они решают пространственную проблему. Сделаны из нержавеющей стали на каркасе и установлены на бетонных основаниях», — сказал Казас.
Сами скульптуры изготовили еще в 2019 году. Только сейчас их установили из-за проблем с оформлением документов на землю и пандемии и плохой погоды.
Меценат Евгений Руденко, за счёт которого установили скульптуры, рассказал, что видит в арт-объектах философский смысл.
«Много свободного места, проезжающих машин и гуляющих людей. Это заметное место, к тому же, в этом районе ничего подобного нет. Кроме того, мы разговаривали с Первышовым о том, что серию скульптур можно продлить до Тургеневского моста», — добавил Руденко.
Как писали Юга.ру, в декабре 2017 года Евгений Первышов предложил краснодарским скульпторам разработать каталог арт-объектов для благоустройства краевого центра. Организатором проекта стал центр современного искусства «Типография».
О том, где в Краснодаре найти современную скульптуру, можно почитать в большом материале-путеводителе Юга.ру.