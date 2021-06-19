На Кубанской Набережной Краснодара установили новые арт-объекты

О том, что на улице Кубанской Набережной в Краснодаре появятся три новых арт-объекта, мэр города Евгений Первышов сообщил в октябре 2020 года. Он рассказал, что их автором является скульптор Валерий Казас и предложил сделать выставку современного искусства из трех скульптур краснодарского художника.

Скульптуры «Тороиды» из серии «Папье-Маше» на набережной установили в ночь на 19 июня, сообщил скульптор в своем фейсбуке.

Валерий Казас рассказал журналисту портала Юга.ру, что считает набережную наиболее подходящим местом в городе для такой экспозиции.

«Это абстрактные скульптуры. Они решают пространственную проблему. Сделаны из нержавеющей стали на каркасе и установлены на бетонных основаниях», — сказал Казас.

Сами скульптуры изготовили еще в 2019 году. Только сейчас их установили из-за проблем с оформлением документов на землю и пандемии и плохой погоды.

Меценат Евгений Руденко, за счёт которого установили скульптуры, рассказал, что видит в арт-объектах философский смысл.

«Много свободного места, проезжающих машин и гуляющих людей. Это заметное место, к тому же, в этом районе ничего подобного нет. Кроме того, мы разговаривали с Первышовым о том, что серию скульптур можно продлить до Тургеневского моста», — добавил Руденко.