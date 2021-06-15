Блеск стали и березы из стереотипов: где в Краснодаре найти современную скульптуру

Еще недавно все памятники Краснодара можно было четко разделить на две категории: либо четко соответствующий всем ГОСТам соцреализм, либо модернизм, адаптированный так, чтобы всем всё однозначно было понятно. Но с 2018 года в городе массово, словно странные грибы после странного дождя, начали появляться скульптуры, непохожие вообще ни на что. Портал Юга.ру составил для вас путеводитель по новым городским монументам, которые, как мы рискнули предположить, со временем станут визитными карточками Краснодара.

Немного предыстории В декабре 2017-го мэр города Евгений Первышов предложил краснодарским скульпторам создать каталог арт-объектов для благоустройства краевого центра. Сотрудники центра современного искусства «Типография» начали принимать заявки, которых поступило в общей сложности более 100. Эскизы проанализировали по трем характеристикам: соответствие критериям современного искусства, бюджет и вандалоустойчивость. Так список сократился до 14 работ. «Типография» подготовила карту реализации для каждого проекта и собрала экспертную комиссию из 20 человек. Они устроили голосование, по результатам которого отобрали три скульптуры, которые и были установлены в первую очередь. Но почему тогда в нашем списке не три пункта, а целых семь? Видимо, потому, что процесс облагораживания города статуями оказался очень заразительным для частных инвесторов — от Сергея Галицкого до его менее известного коллеги из Белореченска Александра Морозова. К слову, три отобранных «Типографией» проекта также профинансированы не из городского бюджета, а меценатами, которые пожелали остаться неназванными.

Draped Data Дата установки: 27 октября 2018 года.

Где расположена: северо-западный угол Чистяковской рощи, позади Екатерининского зала торжественных церемоний. Название своей работы Владимир Омутов переводит как «заблокированные данные», однако пояснения не дает и предлагает каждому интерпретировать смысл на свой лад. А выбор материала — полированной нержавеющей стали, Омутов объясняет культурными отсылками «ко всей истории паблик-арта» и «к конструктивизму в визуальной перекличке с Шуховской башней».

«Мне хотелось делать что-то на глобальные темы, понятные в любой точке планеты. Draped Data — это абстрактная форма, которая состоит из равных блоков. Они создают эффект стихийного движения», — рассказал автор порталу Юга.ру. Скульптура состоит из одинаковых полированных брусков общим числом порядка двух тысяч. По словам подрядчика Николая Малахова, работавшего над проектом, подготовка материалов заняла два месяца, ещё около месяца 4-метровую композицию собирали воедино.

«Механическая кобыла» Дата установки: 8 ноября 2018 года.

Где расположена: в Молодежном сквере возле пересечения Сормовской и Первомайской улиц. Не успели горожане толком собраться с мыслями после торжественного открытия Draped Data, как ещё одна новая скульптура появилась на другом конце Краснодара, неподалеку от ТЭЦ. В этом случае «Типография» не при чём: коня высотой 3,8 метров из запчастей для автомобилей и прочей техники сконструировал и безвозмездно передал городу Александр Морозов из Белореченска.

По словам автора, на работу ему потребовалось порядка двух месяцев. В ходе творческого процесса у него загоралась одежда, на руках появилось множество ожогов и порезов от болгарки. «Я всё равно рад и доволен. Получилось лучше, чем я себе представлял. Это мой конь. Он не скопирован, не срисован. Он такой один во вселенной», — написал Морозов на свой странице в инстаграме. Город с радостью принял арт-объект в дар, и отныне сделать фото на память можно не только рядом со скульптурой, но и прямо на ней — из брюха кобылы выдвигается специальная лестница.

«Столпы» Дата установки: 27 февраля 2019 года.

Где расположена: в северо-восточной части Вишняковского сквера. Скульптурную группу авторства Виктора Линского видно из проезжающего трамвая, но, поверьте, при ближайшем рассмотрении всё гораздо интереснее. Композиция состоит из 21 стального столба высотой от 3 до 4,5 метров, каждый из которых стилизован под березу, а роль узоров на коре играют символы, которые принято ассоциировать с Россией.

«Когда речь заходит о России, у многих в головах всплывают устоявшиеся клише. Упряжка из самых известных образов — vodka–matryoshka–balalaika — как русская тройка лошадей уносит воображение на заснеженные луга и в березовые рощи, воспетые во многих произведениях искусства. Из этих простых элементов и некоторой доли иронии склеен коллаж концепции проекта»,— пояснил Линский. Координатор проекта Олег Сафронов отметил, что при установке объектов особое внимание было уделено антивандальности: под каждой «березкой» находится бетонный фундамент, чтобы их было невозможно расшатать и тем более повалить. Тем не менее, через неделю после открытия «Столпы» оказались «завандалены» непредсказуемым способом: неизвестные поставили среди них еще один, с альтернативными узорами.

«Точка» Дата открытия: 18 мая 2019 года.

Где расположена: Юбилейный микрорайон, сквер 80-летия Краснодарского края, неподалеку от места, где Платановый бульвар упирается в южную набережную. Третья статуя, установленная в городе по проектам «Типографии». Её автор — Михаил Смаглюк, один из главных рукодельников Краснодара, известный художник и штатный реставратор музея имени Фелицына. И снова материалом выбрана нержавеющая сталь: она устойчива к воздействию окружающей среды, а также из нее отлично получается как «шершавый» рельеф, так и зеркальные поверхности.

Шар диаметром 3 метра, по словам Смаглюка, позволяет «увидеть себя и пройти к божественному порядку через хаос». Сработает ли эта установка, каждый зритель пусть решит для себя сам, тем более, что заглянуть внутрь «Точки» можно сразу с нескольких ракурсов.

«Геолокация» Дата открытия: 25 октября 2019 года.

Где расположена: парк «Краснодар», примерно в 400 метрах южнее стадиона, немного не доходя до кафе «Краснодар». Тут эстафету оскульптуривания перехватил Сергей Галицкий. «Геолокацию» по его заказу создала местная, но при этом известная на весь мир арт-группа Recycle.

Художники из этого объединения постоянно экспериментируют с формами и материалами, и скульптура посреди водоема прекрасно иллюстрирует их методы и подходы: это не просто 5-метровая капля — точнее, отметка-булавка из электронных географических карт. Несложно заметить, что окружающие объекты отражаются в полированной нержавеющей стали (опять нержавейка!) очень необычным образом. А всё потому, что рельеф на поверхности булавки в точности дублирует панораму, снятую с того самого места, где скульптура установлена. По словам Андрея Блохина из Recycle, «Геолокация» отождествляет долю секунды, застывшую в металле. А главной сложностью при её создании было перенести промышленное литье нержавейки в художественное направление.

«Искусственная среда» Дата открытия: 8 июня 2020 года.

Где расположена: юго-западный угол парка «Краснодар». Вскоре после установки «Геолокации» пошли слухи, что арт-группа Recycle делает для парка «Краснодар» ещё один объект. И прошлым летом всё подтвердилось: на сей раз Андрей Блохин и Егор Кузнецов выступили в той манере, что прославила их на весь мир — барельефы из пластиковой строительной сетки (подобными барельефами Recycle оформили, к примеру, собор XIV века на Венецианской биеннале современного искусства).

Многофигурная композиция в парке «Краснодар» выполнена в духе мастеров Античности и Возрождения. Сюжеты при этом современные: персонажи «собирают знания, загружают их на серверы и вступают во взаимодействие с машиной, которая по-своему интерпретирует понятие «игра» и делает своего создателя частью нового цифрового мира». Если соберетесь внимательно изучить «Искусственную среду», запланируйте под это дело, как минимум, полчаса — галерея барельефов протянулась на добрую сотню метров.

«Внутренний ребенок» Дата открытия: 25 апреля 2021 года.

Где расположена: парк «Краснодар», юго-западный сектор, по соседству с платанами-лавочками. Четыре зеркальных арт-объекта (они не только отлично отражают происходящее вокруг, но и зеркально похожи друг на друга) — это первая в нашем списке работа, созданная автором не из Краснодарского края и даже не из России. Американец Кен Келлехер в годы учебы создавал объекты до 9 метров в высоту, из-за чего художественный колледж даже ввел ограничение на размеры ученических проектов. А ныне он известен среди ценителей современного искусства благодаря сюрреалистичным скульптурам, которые он виртуально размещает в самых неожиданных местах (смотреть на них нужно через камеру смартфона, скачав нужное приложение).