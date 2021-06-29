«Городская скульптура должна вызывать эмоции». Варламов оценил «Тороиды» в Краснодаре

Блогер Илья Варламов 29 июня принял участие в дискуссии, посвященной современному искусству, и высказался про арт-объекты «Тороиды», которые простояли пять дней на Кубанской Набережной Краснодара

Напомним, в 2017 году мэр Краснодара Евгений Первышов предложил скульпторам разработать каталог арт-объектов для благоустройства города. Организатором проекта стал центр современного искусства «Типография». По итогам голосования отобрали три скульптуры, которые решили установить в первую очередь: Draped data Владимира Омутова, «Столпы» Виктора Линского и «Точка» Михаила Смаглюка.

В 2018 году в Чистяковской роще установили Draped Data, спустя год в Вишняковском сквере появились «Столпы», а в сквере 80-летия Краснодарского края — «Точка». Кроме того, арт-группа Recycle создала скульптуры «Геолокация» и «Искусственная среда» для парка «Краснодар». Весной этого года в парке также установили арт-объект «Внутренний ребенок». Его автор — американец Кен Келлехер.

Число современных арт-объектов в Краснодаре должны были пополнить скульптуры «Тороиды» Валерия Казаса. Их установили 19 июня на Кубанской Набережной, однако спустя пять дней демонтировали. Власти объяснили решение тем, что объекты не понравились жителям, а кто-то их закидал яйцами.

29 июня в ресторане POMPANO отеля Marriott состоялась дискуссия, поводом для которой послужила судьба арт-объекта «Тороиды». Участники обсудили, зачем городу современное искусство, кто делает скульптуры, сколько они стоят и нужно ли их демонтировать, если они кому-то не понравились.

В обсуждении по видеосвязи принял участие блогер и урбанист Илья Варламов, который сейчас находится в Париже. Он отметил, что гулял по городу и обращал внимание на городскую скульптуру в столице Франции. «Вот здесь просто какая-то другая планета, можно сказать. Потому что подход к городской скульптуре совершенно другой. Что такое городская скульптура? Городская скульптура — это новая точка притяжения. Она должна вызывать эмоции. Одно дело, когда раньше ставили памятники, чтобы увековечить того или иного правителя, а сегодня этого явно недостаточно. Скульптура может быть интерактивной, может нести какие-то смыслы. Как минимум — про скульптуру должны говорить», — заявил Варламов.

Блогер сказал, что скульптура должна вызывать чувства людей, рождать эмоции, «иногда чем она страннее, тем, может быть, и лучше». Если ее обсуждают, то уже всё не зря, считает Варламов. Урбанисту задали вопрос, как быть, если скульптура вызывает негативные эмоции, напомнив, что в Краснодаре после ряда возмущений интернет-пользователей «Тороиды» убрали.

«Нужно никого не слушать, нужно устанавливать и смотреть, что будет происходить. Мне кажется, что если есть скандал, есть какая-то дискуссия, это уже хорошо. Ничего страшного не случится. Давайте так: противоречивая скульптура конкретно в Краснодаре это, наверно, меньшее, что должно волновать жителей. Вот если бы они с таким же рвением выходили против очередной многоэтажки, которую у вас там устанавливают, цены бы им не было. А отменить скульптуру, конечно, много сил и смелости не надо», — прокомментировал блогер. В качестве эксперимента Варламов предложил устанавливать в Краснодаре современные арт-объекты и менять их раз в год. Временные скульптуры современных художников выставляются, например, на «четвертом постаменте» Трафальгарской площади в Лондоне.