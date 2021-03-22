Фекальные реки, мусорные берега. Смогут ли когда-нибудь жители Краснодара снова купаться в реке Кубани?
В пределах Краснодара пролегает более 40 км береговой линии реки Кубани. И при этом на весь южный город-миллионник нет ни одного безопасного места для купания на открытом воздухе. Почему нырять в Кубань опасно для жизни? Как можно исправить эту ситуацию?
Чтобы ответить на эти вопросы, журналист Юга.ру Виктор Дереза изучил историю вопроса и побывал в Общественной палате Краснодара на дискуссии о проблемах чистой воды.
Три бассейна на миллион человек
Уже совсем скоро в наши края снова нагрянет жара, и перед краснодарцами с новой силой встанет вечный вопрос — где бы искупаться?
Если вы ищете место в городской черте, где не надо платить за вход, то негде.
Лет 25 назад краснодарцы без особых опасений плескались на Старой Кубани, Затоне и даже «на текучке» — на всем ее протяжении от Гидростроя до Юбилейного.
С тех пор жителей в городе стало едва ли не вдвое больше, а городских пляжей — меньше в бесконечное число раз. Да-да, именно в бесконечное, поскольку в предыдущем пляжном сезоне локаций, разрешенных для купания, было ровно ноль.
Многие годы перед началом теплого сезона краснодарцам официально запрещают купаться в:
— Краснодарском водохранилище;
— озере Старая Кубань;
— любом из Карасунов;
— Пашковском, Краснодарском и Горском затонах;
— прудах на территории ВНИИМК, ипподрома, станиц Старокорсунской и Елизаветинской, хуторов Ленина, Восточного, Октябрьского и Копанского, поселков Колосистого, Индустриального, Знаменского, Белозерного и Лорис.
Итого — в 21 водном объекте, то есть во всех до единого водоемах Краснодара и близлежащих пригородов.
Летом 2016 года официальный городской пляж вроде бы появился: на Затоне (Краснодарском) открылась огороженная площадка с тремя бассейнами 4х12 метров. Но, во-первых, что такое 144 кв. метра водной поверхности на город-миллионник? А во-вторых, из-за коронавирусных ограничений в 2020-м эту площадку даже не думали открывать.
Почему нельзя купаться в Кубани?
Лаборатория Кубанского госуниверситета делала анализы состояния речной воды в черте Краснодара. Согласно этим данным, Кубань загрязнена нефтепродуктами, ионами аммония, нитрит-ионами, железом, общими колиформными бактериями (это микроорганизмы группы кишечной палочки). Наличие колифагов — это признак фекального загрязнения воды, присутствия опасных патогенов и, возможно, возбудителей вирусных инфекций.
С результатами мониторинга кубанской воды регулярно знакомится Сергей Вальтер, бывший депутат городской думы, а ныне председатель подкомиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Краснодара:
— В реку [ежегодно] попадает более 20 млн кубометров неочищенных сточных вод — и это не учитывая ливневые сточные воды. На территории одного только Краснодарского края вдоль реки расположено 10 городов, 11 машиностроительных заводов, 3 завода нефтехимической отрасли. Соответственно, это все собирается и идет к нам. Перед Краснодаром есть буфер в виде водохранилища, в котором примеси, поступающие к нам с верхнего течения, частично оседают. Вода частично самоочищается, но все равно на выходе из водохранилища она не соответствует нормам.
Краснодар превращает плохую воду в ужасную
По словам Галины Дегтяревой, главного специалиста отдела экологической безопасности департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Краснодара, ситуация с качеством кубанской воды стабильно безрадостна уже много лет.
— Постоянно одна и та же картина: Министерство природы оценивает реку Кубань как загрязненную, а в некоторых местах очень загрязненную. Роспотребнадзор регулярно берет 24 пробы речной воды, и выясняется, что по санитарно-химическим и по паразитологическим показателям эти пробы гигиеническим нормативам соответствуют, а по микробиологическим — нет. Постоянно наблюдается превышение по содержанию термотолерантных [устойчивых к жаре. — Прим. ред.] колиформных бактерий. Понятно, что это фекальные стоки.
Если так будет продолжаться и дальше, то самоочищение реку уже не будет спасать. Я считаю, что [необходимо] строительство очистных сооружений. Город огромный, антропогенная нагрузка быстро растет.
Из водохранилища выходит вода, которую специалисты еще считают более-менее чистой, но затем в Кубань на протяжении всего краевого центра впадают сотни фекальных речек и ручейков разной мощности — всевозможные незаконные стоки и врезки в ливневую канализацию. Еще в августе прошлого года в мэрии Краснодара назвали это застарелой проблемой.
«Пахнет она [проблема] неприятно, но решать ее придется нам. К сегодняшнему дню выявлены 297 незаконных врезок фекальных стоков жителей старого центра в ливневую канализацию. В ближайшее время все они должны быть затампонированы», — говорит замглавы города Виталий Костенко.
По словам чиновников, основной поток несанкционированных стоков идет из центра города. В этой части Краснодара особенно остро не хватает магистральных коллекторов и сетей фекальной канализации. Для изменения ситуации нужны новые коммуникации, но денег на их строительство у города на данный момент нет. Ведь, по оценкам специалистов, только в районе старого центра необходимо построить не менее 10 км фекальной канализации.
Закрытие заводов внезапно пошло на пользу
Вероятно, вы обратили внимание, что, по результатам анализов, есть и относительно хорошие новости. Химически вода в Кубани, как оказалось, не так уж и плоха. Все благодаря тому, что в Краснодаре не осталось крупных заводов и фабрик.
Валентина Прозорова, начальник отдела экологического мониторинга «Центра озеленения и экологии»:
— Вот мы сейчас тут обсуждаем, как раньше можно было купаться в Кубани. Но почему-то никто не говорит, что в то время на территории города функционировал ряд крупных промышленных предприятий, в том числе текстильной отрасли, стоки с которых очень сильно загрязняли реку. И это была не органика, которая сейчас течет из ливневки, а ядовитые химические вещества.
Сейчас этих предприятий нет, но пляжи все равно закрыты. Почему? Потому что наше правительство начало доводить санитарно-гигиенические показатели до уровня требований Евросоюза. Все показатели ужесточились, поэтому и пляжи закрылись.
А фекалка текла [в Кубань] с самого основания города, но, конечно, не в таком количестве. Обратите внимание, сколько Роспотребнадзор проводит исследований, и по санитарно-химическим показателям у нас всегда норма. Только по микробиологии [проблемы].То есть не стоит говорить о том, что у нас стало совсем плохо.
Тем не менее проблема остается. Во время онлайн-конференции в августе 2020 года глава Краснодара Евгений Первышов уже в который раз объявил непригодными для купания абсолютно все водоемы в городской черте, и прежде всего реку Кубань. Это связано в том числе с тем, что ни одна выпускная труба в черте города не оснащена очистными сооружениями. При этом, по словам чиновника, в городе есть «много бессовестных людей», которые врезают фекальные сети своих домохозяйств в ливневую канализацию, которая не предназначена для подобных сбросов.
— Некоторые предприниматели делают то же самое. Например, были случаи, когда мы выявляли мойки, которые смывали в ливневку всю химию с машин, — рассказывает Первышов.
Также градоначальник говорит, что в детстве сам купался на Затоне, но на данный момент «реанимировать» его — задача из разряда фантастики:
— Раньше на Затоне существовала насосная станция, эту трубу сейчас даже стало видно. Через нее качали воду из Кубани в Затон, регулярно происходило обновление воды. А потом все это было перебито и переломано.
По словам мэра, с этой проблемой он обратился к федеральным властям и сейчас просит у них финансовой помощи.
Карта канализационных стоков в Кубань, созданная общественниками
Источники загрязнения несложно увидеть
Пока чиновники размышляют, как выбить из федерального центра деньги, и по одному вылавливают нарушителей правил слива, жители города берут инициативу свои руки. В сентябре 2020-го краснодарец Роман Литвинов вместе с группой единомышленников на моторной лодке проехал по Кубани через весь город в поисках точек незаконного сброса загрязненной воды.
Роман Литвинов:
— За шесть часов мы обнаружили более 60 подозрительных точек. И подготовили заявление в прокуратуру. На основании нашего заявления Росприроднадзор наложил на администрацию штраф.
21 февраля в инстаграме Росприроднадзора появилось сообщение о том, что во время внеплановой проверки был обнаружен бесконтрольный сброс в реку Кубань неочищенных стоков из ливневой канализации. В итоге городские власти привлекли к ответственности по 13 эпизодам по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение). Общая сумма штрафа — 3 млн 250 тыс. рублей. Помимо этого, мэрию Краснодара оштрафовали на 416 тыс. рублей за захламление прибрежной защитной полосы Кубани.
По словам общественников, штрафы — это не цель, главным итогом проверки стало широкое внимание к ситуации.
Роман Литвинов:
— Важно показать и привлечь внимание общественности и федерального центра к этой проблеме. Поэтому мы сделали тот самый первый шаг — исследование и выявление проблемы. Мы показали, куда нужно идти и пристально смотреть — что течет в реку и какого качества эта жидкость.
Я местный житель, мне не наплевать на судьбу Краснодара, и я не могу уже это терпеть. Потому что мне и моим детям здесь жить. Потому что у меня есть мечта — снова искупаться в Затоне.
Гидрострой — против очистных сооружений
Что же мешает строительству инфраструктуры для очистки стоков в реку?
Самый главный фактор — это деньги. Вернее, их отсутствие. По словам Сергея Вальтера, на строительство новых и модернизацию существующих очистных сооружений требуется порядка 36 млрд рублей. Эта сумма превышает годовой бюджет Краснодара.
Второй фактор — люди. Марина Сергеева, председатель краевого совета Всероссийского общества охраны природы, занимается проблемами реки Кубань уже больше 30 лет. По ее мнению, главная проблема не только в отсутствии денег на строительство очистных сооружений, но и в нежелании жителей жить по соседству с этими объектами.
— В районе Гидростроя расположен выпуск, по которому в Кубань стекает вся ливневая канализация с Комсомольского, Пашковки и, собственно, Гидростроя. Два года назад была разработана проектная документация на локальные очистные сооружения для этого выпуска — но Гидрострой резко воспротивился, буквально стал насмерть. Потому что люди покупали квартиры с видом на лес, а оказывается, что, согласно генплану, там запланировано размещение очистных сооружений, о чем застройщики умолчали.
Общественная палата Краснодарского края пока что не смогла убедить жителей в том, что для них этот объект никакой потенциальной опасности не несет. Ситуация очень сложная, нужна большая работа, чтобы объяснить населению, что без таких объектов город не справится.
Пляж все же возможен — возле ТЭЦ
На то, чтобы полноценно очистить реку Кубань, потребуются многие годы. Однако пляжный вопрос можно решить значительно быстрее.
Мирослав Валькович, общественное движение «Городские решения»:
— Самый простой вариант — сделать [пляж] в каком-то закрытом водоеме. Лучший вариант — озеро Старая Кубань. Это технологический пруд Краснодарской ТЭЦ. При помощи насосных станций воду закачивают из реки Кубани в старое русло, далее эта вода проходит между Гидростроем и парком, где у нас всегда, с 1950-х годов, были оборудованы пляжи, до середины нулевых в этом месте купались. Потом вода попадает в ТЭЦ, охлаждает турбины и сливается в другой рукав.
Известно, что по химическому составу вода там нормальная, но по микробиологии есть большие проблемы. Эти проблемы находятся в толще воды, куда не достает солнечный ультрафиолет. На берегу, где мелко, от воздействия ультрафиолета вся микробиология погибает, а на глубине размножается.
При условии, что здесь не обнаружится незаконных врезок, вполне реально построить дополнительное очищение на территории насосной станции — озонированием либо облучением ультрафиолетом. И быстро очистить всю часть от Кубани до ТЭЦ.
Правда, мы можем только рассчитывать на то, что это будет реализовано компанией «Лукойл», в ведении которой находится и ТЭЦ, и насосная станция. Технологически это не сложно — здесь нужна воля самой компании. Надо донести эту мысль до компании «Лукойл», пусть реализуют это по своим экологическим программам!
Несколько недель назад на сайте change.org появилась петиция, созданная организацией «Городские решения». Общественники обращаются к компании «Лукойл» с просьбой «создать в озере Старая Кубань подходящие условия для купания». На сегодняшний день петицию подписали более 1,5 тыс. человек. Если вы поддерживаете эту идею, то можете присоединиться тут: