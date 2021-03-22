Фекальные реки, мусорные берега. Смогут ли когда-нибудь жители Краснодара снова купаться в реке Кубани?

В пределах Краснодара пролегает более 40 км береговой линии реки Кубани. И при этом на весь южный город-миллионник нет ни одного безопасного места для купания на открытом воздухе. Почему нырять в Кубань опасно для жизни? Как можно исправить эту ситуацию? Чтобы ответить на эти вопросы, журналист Юга.ру Виктор Дереза изучил историю вопроса и побывал в Общественной палате Краснодара на дискуссии о проблемах чистой воды.

Три бассейна на миллион человек

Уже совсем скоро в наши края снова нагрянет жара, и перед краснодарцами с новой силой встанет вечный вопрос — где бы искупаться? Если вы ищете место в городской черте, где не надо платить за вход, то негде. Лет 25 назад краснодарцы без особых опасений плескались на Старой Кубани, Затоне и даже «на текучке» — на всем ее протяжении от Гидростроя до Юбилейного. С тех пор жителей в городе стало едва ли не вдвое больше, а городских пляжей — меньше в бесконечное число раз. Да-да, именно в бесконечное, поскольку в предыдущем пляжном сезоне локаций, разрешенных для купания, было ровно ноль.

Многие годы перед началом теплого сезона краснодарцам официально запрещают купаться в: — Краснодарском водохранилище;

— озере Старая Кубань;

— любом из Карасунов;

— Пашковском, Краснодарском и Горском затонах;

— прудах на территории ВНИИМК, ипподрома, станиц Старокорсунской и Елизаветинской, хуторов Ленина, Восточного, Октябрьского и Копанского, поселков Колосистого, Индустриального, Знаменского, Белозерного и Лорис. Итого — в 21 водном объекте, то есть во всех до единого водоемах Краснодара и близлежащих пригородов.

Летом 2016 года официальный городской пляж вроде бы появился: на Затоне (Краснодарском) открылась огороженная площадка с тремя бассейнами 4х12 метров. Но, во-первых, что такое 144 кв. метра водной поверхности на город-миллионник? А во-вторых, из-за коронавирусных ограничений в 2020-м эту площадку даже не думали открывать.

Почему нельзя купаться в Кубани?

Лаборатория Кубанского госуниверситета делала анализы состояния речной воды в черте Краснодара. Согласно этим данным, Кубань загрязнена нефтепродуктами, ионами аммония, нитрит-ионами, железом, общими колиформными бактериями (это микроорганизмы группы кишечной палочки). Наличие колифагов — это признак фекального загрязнения воды, присутствия опасных патогенов и, возможно, возбудителей вирусных инфекций.

С результатами мониторинга кубанской воды регулярно знакомится Сергей Вальтер, бывший депутат городской думы, а ныне председатель подкомиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Краснодара:

— В реку [ежегодно] попадает более 20 млн кубометров неочищенных сточных вод — и это не учитывая ливневые сточные воды. На территории одного только Краснодарского края вдоль реки расположено 10 городов, 11 машиностроительных заводов, 3 завода нефтехимической отрасли. Соответственно, это все собирается и идет к нам. Перед Краснодаром есть буфер в виде водохранилища, в котором примеси, поступающие к нам с верхнего течения, частично оседают. Вода частично самоочищается, но все равно на выходе из водохранилища она не соответствует нормам.

Краснодар превращает плохую воду в ужасную

По словам Галины Дегтяревой, главного специалиста отдела экологической безопасности департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Краснодара, ситуация с качеством кубанской воды стабильно безрадостна уже много лет.

— Постоянно одна и та же картина: Министерство природы оценивает реку Кубань как загрязненную, а в некоторых местах очень загрязненную. Роспотребнадзор регулярно берет 24 пробы речной воды, и выясняется, что по санитарно-химическим и по паразитологическим показателям эти пробы гигиеническим нормативам соответствуют, а по микробиологическим — нет. Постоянно наблюдается превышение по содержанию термотолерантных [устойчивых к жаре. — Прим. ред.] колиформных бактерий. Понятно, что это фекальные стоки.

Если так будет продолжаться и дальше, то самоочищение реку уже не будет спасать. Я считаю, что [необходимо] строительство очистных сооружений. Город огромный, антропогенная нагрузка быстро растет.

Из водохранилища выходит вода, которую специалисты еще считают более-менее чистой, но затем в Кубань на протяжении всего краевого центра впадают сотни фекальных речек и ручейков разной мощности — всевозможные незаконные стоки и врезки в ливневую канализацию. Еще в августе прошлого года в мэрии Краснодара назвали это застарелой проблемой.

«Пахнет она [проблема] неприятно, но решать ее придется нам. К сегодняшнему дню выявлены 297 незаконных врезок фекальных стоков жителей старого центра в ливневую канализацию. В ближайшее время все они должны быть затампонированы», — говорит замглавы города Виталий Костенко.

По словам чиновников, основной поток несанкционированных стоков идет из центра города. В этой части Краснодара особенно остро не хватает магистральных коллекторов и сетей фекальной канализации. Для изменения ситуации нужны новые коммуникации, но денег на их строительство у города на данный момент нет. Ведь, по оценкам специалистов, только в районе старого центра необходимо построить не менее 10 км фекальной канализации.

Закрытие заводов внезапно пошло на пользу

Вероятно, вы обратили внимание, что, по результатам анализов, есть и относительно хорошие новости. Химически вода в Кубани, как оказалось, не так уж и плоха. Все благодаря тому, что в Краснодаре не осталось крупных заводов и фабрик.

Валентина Прозорова, начальник отдела экологического мониторинга «Центра озеленения и экологии»: — Вот мы сейчас тут обсуждаем, как раньше можно было купаться в Кубани. Но почему-то никто не говорит, что в то время на территории города функционировал ряд крупных промышленных предприятий, в том числе текстильной отрасли, стоки с которых очень сильно загрязняли реку. И это была не органика, которая сейчас течет из ливневки, а ядовитые химические вещества. Сейчас этих предприятий нет, но пляжи все равно закрыты. Почему? Потому что наше правительство начало доводить санитарно-гигиенические показатели до уровня требований Евросоюза. Все показатели ужесточились, поэтому и пляжи закрылись. А фекалка текла [в Кубань] с самого основания города, но, конечно, не в таком количестве. Обратите внимание, сколько Роспотребнадзор проводит исследований, и по санитарно-химическим показателям у нас всегда норма. Только по микробиологии [проблемы].То есть не стоит говорить о том, что у нас стало совсем плохо.

Тем не менее проблема остается. Во время онлайн-конференции в августе 2020 года глава Краснодара Евгений Первышов уже в который раз объявил непригодными для купания абсолютно все водоемы в городской черте, и прежде всего реку Кубань. Это связано в том числе с тем, что ни одна выпускная труба в черте города не оснащена очистными сооружениями. При этом, по словам чиновника, в городе есть «много бессовестных людей», которые врезают фекальные сети своих домохозяйств в ливневую канализацию, которая не предназначена для подобных сбросов.

— Некоторые предприниматели делают то же самое. Например, были случаи, когда мы выявляли мойки, которые смывали в ливневку всю химию с машин, — рассказывает Первышов. Также градоначальник говорит, что в детстве сам купался на Затоне, но на данный момент «реанимировать» его — задача из разряда фантастики: — Раньше на Затоне существовала насосная станция, эту трубу сейчас даже стало видно. Через нее качали воду из Кубани в Затон, регулярно происходило обновление воды. А потом все это было перебито и переломано. По словам мэра, с этой проблемой он обратился к федеральным властям и сейчас просит у них финансовой помощи.

Карта канализационных стоков в Кубань, созданная общественниками

Источники загрязнения несложно увидеть

Пока чиновники размышляют, как выбить из федерального центра деньги, и по одному вылавливают нарушителей правил слива, жители города берут инициативу свои руки. В сентябре 2020-го краснодарец Роман Литвинов вместе с группой единомышленников на моторной лодке проехал по Кубани через весь город в поисках точек незаконного сброса загрязненной воды.

Роман Литвинов:



— За шесть часов мы обнаружили более 60 подозрительных точек. И подготовили заявление в прокуратуру. На основании нашего заявления Росприроднадзор наложил на администрацию штраф.

21 февраля в инстаграме Росприроднадзора появилось сообщение о том, что во время внеплановой проверки был обнаружен бесконтрольный сброс в реку Кубань неочищенных стоков из ливневой канализации. В итоге городские власти привлекли к ответственности по 13 эпизодам по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение). Общая сумма штрафа — 3 млн 250 тыс. рублей. Помимо этого, мэрию Краснодара оштрафовали на 416 тыс. рублей за захламление прибрежной защитной полосы Кубани.

По словам общественников, штрафы — это не цель, главным итогом проверки стало широкое внимание к ситуации.

Роман Литвинов: — Важно показать и привлечь внимание общественности и федерального центра к этой проблеме. Поэтому мы сделали тот самый первый шаг — исследование и выявление проблемы. Мы показали, куда нужно идти и пристально смотреть — что течет в реку и какого качества эта жидкость. Я местный житель, мне не наплевать на судьбу Краснодара, и я не могу уже это терпеть. Потому что мне и моим детям здесь жить. Потому что у меня есть мечта — снова искупаться в Затоне.

Гидрострой — против очистных сооружений

Что же мешает строительству инфраструктуры для очистки стоков в реку? Самый главный фактор — это деньги. Вернее, их отсутствие. По словам Сергея Вальтера, на строительство новых и модернизацию существующих очистных сооружений требуется порядка 36 млрд рублей. Эта сумма превышает годовой бюджет Краснодара.

Второй фактор — люди. Марина Сергеева, председатель краевого совета Всероссийского общества охраны природы, занимается проблемами реки Кубань уже больше 30 лет. По ее мнению, главная проблема не только в отсутствии денег на строительство очистных сооружений, но и в нежелании жителей жить по соседству с этими объектами.

— В районе Гидростроя расположен выпуск, по которому в Кубань стекает вся ливневая канализация с Комсомольского, Пашковки и, собственно, Гидростроя. Два года назад была разработана проектная документация на локальные очистные сооружения для этого выпуска — но Гидрострой резко воспротивился, буквально стал насмерть. Потому что люди покупали квартиры с видом на лес, а оказывается, что, согласно генплану, там запланировано размещение очистных сооружений, о чем застройщики умолчали. Общественная палата Краснодарского края пока что не смогла убедить жителей в том, что для них этот объект никакой потенциальной опасности не несет. Ситуация очень сложная, нужна большая работа, чтобы объяснить населению, что без таких объектов город не справится.

Пляж все же возможен — возле ТЭЦ

На то, чтобы полноценно очистить реку Кубань, потребуются многие годы. Однако пляжный вопрос можно решить значительно быстрее.

Мирослав Валькович, общественное движение «Городские решения»: — Самый простой вариант — сделать [пляж] в каком-то закрытом водоеме. Лучший вариант — озеро Старая Кубань. Это технологический пруд Краснодарской ТЭЦ. При помощи насосных станций воду закачивают из реки Кубани в старое русло, далее эта вода проходит между Гидростроем и парком, где у нас всегда, с 1950-х годов, были оборудованы пляжи, до середины нулевых в этом месте купались. Потом вода попадает в ТЭЦ, охлаждает турбины и сливается в другой рукав. Известно, что по химическому составу вода там нормальная, но по микробиологии есть большие проблемы. Эти проблемы находятся в толще воды, куда не достает солнечный ультрафиолет. На берегу, где мелко, от воздействия ультрафиолета вся микробиология погибает, а на глубине размножается. При условии, что здесь не обнаружится незаконных врезок, вполне реально построить дополнительное очищение на территории насосной станции — озонированием либо облучением ультрафиолетом. И быстро очистить всю часть от Кубани до ТЭЦ. Правда, мы можем только рассчитывать на то, что это будет реализовано компанией «Лукойл», в ведении которой находится и ТЭЦ, и насосная станция. Технологически это не сложно — здесь нужна воля самой компании. Надо донести эту мысль до компании «Лукойл», пусть реализуют это по своим экологическим программам!