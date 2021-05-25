Строительство дороги от хутора Копанского до Западного обхода Краснодара собираются начать в конце лета

В мэрии Краснодара 24 мая рассказали, когда начнется реконструкция дороги «Почтовый тракт» от хутора Копанского до Западного обхода

В январе 2021 года вице-мэр Краснодара Артем Доронин сообщил , что за счет нового источника — облигационного займа — в этом году начнется реконструкция дороги. Протяжённость дороги от хутора Копанского до Западного обхода — более 11 км.

Напомним, в 2019 году на встрече с жителями пригородных поселков мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что городские власти собираются построить дорогу к хутору Копанскому. Проект новой трассы на месте «Почтового тракта» будет готов к концу года, уверил Первышов.

24 мая в пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что реконструкцию Почтового тракта решили разбить на два этапа. В рамках первого планируется провести ремонт 5,5 км от хутора в сторону Западного обхода. Начать работы собираются в конце лета.

По второму этапу предусмотрена реконструкция около 6 км дороги от Западного обхода в сторону хутора Копанского. Его собираются реализовать в 2022 году.

По информации Артема Доронина, контракт на выполнение работ заключат до 1 августа.

«Эта дорога нам крайне нужна. Я уверен, что выполнение этих работ и создание магистрали снимет нагрузку, которая сегодня у нас есть на Западном обходе, туда уйдет достаточно большой поток машин», — подчеркнул на планерном совещании Евгений Первышов.