Власти Краснодара рассказали, какие дороги починят и построят в 2021 году

Власти Краснодара 11 января обсудили планы по строительству и реконструкции дорог в городе в 2021 году

Замглавы Краснодара Артем Доронин на аппаратном совещании 11 января рассказал о первоочередных объектах, из которых два — переходящие на 2022 год. Общая стоимость составит почти 2 млрд рублей, протяженность дорог — около 17 км. Семь проектов воплотят в жизнь за счет нового источника — облигационного займа, среди них:

Кроме того, по краевой программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» на 2021 год запланировали капитально отремонтировать дороги по улице имени Благоева от дома № 7 до Мачуги, а также построить тротуары на восьми участках общей протяженностью более 6 км. В рамках этой программы отремонтируют три участка дорог протяженностью более 3 км:

улицу Красную от Длинной до Советской;

улицу Северную от Тургенева до Аэродромной;

улицу Рашпилевскую от Советской до Постовой.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году планируют выполнить работы на 62 объектах общей протяженностью более 79 км, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.