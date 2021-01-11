Власти Краснодара рассказали, какие дороги починят и построят в 2021 году
Власти Краснодара 11 января обсудили планы по строительству и реконструкции дорог в городе в 2021 году
Замглавы Краснодара Артем Доронин на аппаратном совещании 11 января рассказал о первоочередных объектах, из которых два — переходящие на 2022 год. Общая стоимость составит почти 2 млрд рублей, протяженность дорог — около 17 км. Семь проектов воплотят в жизнь за счет нового источника — облигационного займа, среди них:
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- Реконструкция подъездной дороги от трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края к хутору Копанскому (Почтовый тракт). Протяженность объекта составит более 11 км. Эта дорога находится в ведении минтранспорта России и позволит разгрузить Западный Обход. Планируется, что дорогу построят за полтора года;
- Реконструкция дороги протяженностью более 1,5 км по улице имени Образцова от дома № 22 до Симиренко;
- Реконструкция дороги по улице имени Образцова от дома № 22 до улицы Яна Полуяна и проезда от Образцова до Тургенева протяженностью более 300 метров. Это вторая часть, которая даст возможность завершить весь каркас путей в районе улицы Образцова;
- Капитальный ремонт улицы Тополиной от Жигулевской до Автомобильной протяженностью более полутора километров. Глава Краснодара Евгений Первышов уточнил, что эти участки ранее никогда не ремонтировали;
- Реконструкция улицы Автомобильной от Ростовского Шоссе до Московской протяженностью более 800 метров. Во время ремонта сделают тротуары и ливневку;
- Реконструкция подъездной дороги к воздухоопорному спортивному комплексу с выходом на улицу Восточно-Кругликовскую. В первый этап этого проекта входит участок улицы Черкасской от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков протяженностью более 700 метров;
- Капитальный ремонт улицы 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков протяженностью более 700 метров. Ее расширят до четырех полос.
Кроме того, по краевой программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» на 2021 год запланировали капитально отремонтировать дороги по улице имени Благоева от дома № 7 до Мачуги, а также построить тротуары на восьми участках общей протяженностью более 6 км. В рамках этой программы отремонтируют три участка дорог протяженностью более 3 км:
- улицу Красную от Длинной до Советской;
- улицу Северную от Тургенева до Аэродромной;
- улицу Рашпилевскую от Советской до Постовой.
По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году планируют выполнить работы на 62 объектах общей протяженностью более 79 км, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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