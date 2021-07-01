Шедевр или хлам? Узнайте, разбираетесь ли вы в современном искусстве

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Споры о том, что достойно называться искусством, а что — мазня и хлам, можно вести бесконечно. Вот и сейчас в Краснодаре идет широкая, с привлечением самых разных экспертов общественная дискуссия по поводу установки и вскоре последовавшего демонтажа новых абстрактных скульптур. Как бы то ни было, факт остается фактом: работы современных авторов регулярно уходят с молотка за баснословные суммы и выставляются в знаменитых мировых музеях.

Юга.ру подготовили учебно-просветительский тест, который поможет понять, насколько ваш художественный вкус совпадает с общепринятыми представлениями о современном искусстве.

Спасибо, что прошли наш тест!

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© Коллаж Дмитрия Пославского, Юга.ру (Фото Anna Stills, freepik.com)

Шедевр или хлам? Узнайте, разбираетесь ли вы в современном искусстве

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