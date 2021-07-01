Шедевр или хлам? Узнайте, разбираетесь ли вы в современном искусстве
Споры о том, что достойно называться искусством, а что — мазня и хлам, можно вести бесконечно. Вот и сейчас в Краснодаре идет широкая, с привлечением самых разных экспертов общественная дискуссия по поводу установки и вскоре последовавшего демонтажа новых абстрактных скульптур. Как бы то ни было, факт остается фактом: работы современных авторов регулярно уходят с молотка за баснословные суммы и выставляются в знаменитых мировых музеях.
Юга.ру подготовили учебно-просветительский тест, который поможет понять, насколько ваш художественный вкус совпадает с общепринятыми представлениями о современном искусстве.
Спасибо, что прошли наш тест!
/
Шедевр или хлам? Узнайте, разбираетесь ли вы в современном искусстве
Тест про не всегда бесспорно красивые, но неизменно очень дорогие объекты
29 июня, 20:37«В Краснодаре будет много современного искусства»
Куратор Анна Пчелина о будущем городской среды