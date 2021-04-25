Как писали Юга.ру, в феврале 2019 года власти Кубани сообщили о планах построить новый казачий корпус на 600 человек на участке в 7,5 га, расположенном на улице Ягодина, 52. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что для этого выделили 1,6 млрд рублей, а стройку должны начать в 2019 году, но она не началась. В связи с недовольством в соцсетях зимой 2020 года краевая администрация заявила, что «проблема нехватки соцобъектов характерна для всех муниципалитетов».

Вчера депутат городской думы Алексей Бердников опубликовал видео, в котором мэр города рассказал о социальной инфраструктуре в районе улицы Метальникова. В связи с этим Бердников заявил о переносе строительства казачьей школы в Динской район. Он добавил, что сейчас обсуждает с главой департамента строительства Артемом Агановым возможность расположить на этом участке в 7,2 га сразу две школы, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс. Депутат заявил, что для этого потребуется «полная отдача от департамента образования Краснодара и департамента спорта».