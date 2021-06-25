Главный архитектор Краснодара: «Здорово, если бы «7 улиц», как раковая опухоль, расползлась по всему городу»

Московский урбанист Аркадий Гершман 24 июня опубликовал интервью с главным архитектором Краснодара Натальей Машталир. Вот что рассказала чиновница про проект «7 улиц»

Напомним, в декабре 2020 года Наталья Машталир рассказала о новом проекте «7 улиц». По нему предусматривается благоустройство улиц Пашковской, Карасунской, Чапаева, Рашпилевской, Красноармейской, Красной и Коммунаров.

Там расширят пешеходные зоны, сделают велодорожки, увеличат зоны летних кафе и высадят деревья. Реализация проекта запланирована на 2022 год с улицы Чапаева, однако уже сейчас в тестовом режиме в центре Краснодара начались перемены.

Так, на предварительном этапе проекта участок улицы Красноармейской от Карасунской до Пашковской стал пешеходным в выходные и праздники, там планируют в ближайшее время ставить парклеты. Кроме того, улицу Чапаева сделали односторонней и с велодорожкой.

Накануне московский урбанист Аркадий Гершман опубликовал на своем ютуб-канале видео с поездки в Краснодар. Он встретился с главным архитектором Натальей Машталир и обсудил благоустройство города, в том числе проект «7 улиц». Машталир рассказала Гершману, что этот проект должен запустить «мягкую» реновацию исторического центра Краснодара.

«Есть всего два места куда приезжают гости. Это парк «Краснодар» и улица Красная. Когда гости города сворачивают с улицы Красной, они видят не самую приятную картину. Они понимают, что невозможно передвигаться пешком и на машинах из-за большого трафика и пробок. И мы решили, что необходимо мягко реномировать исторический центр и изменить транспортную политику в городе. Больший упор на общественный транспорт, на велотранспорт, средства индивидуальной мобильности и на хождение пешком» — объяснила Машталир.

Она рассказала, что улицы были выбраны не случайно, а после долгого математического моделирования. Тестовый режим позволяет выявить слабые места в проекте.

«По правде говоря, никто не знает, как нужно. В этом и сила теста. Мы смотрим на реакции людей, смотрим, какие слабые места, смотрим, как паркуются, мы смотрим, каким образом будут пользоваться этой территорией» — отметила чиновница.

Машталир сообщила, что сейчас городские власти заказывают проект благоустройства, после чего будет тендер на стройку. Сами изменения займут около двух лет. За это время в центре Краснодара уберут сеть проводов и спрячут их под землю, сократят движение машин, переделают коммуникации, чтобы высадить деревья, а также сделают велосипедные и пешеходные дорожки, больше летников и разовьют сеть общественного транспорта.

«Было бы здорово, если бы «7 улиц», как раковая опухоль, расползлась по всему городу Краснодару, и люди начали уделять внимание главным вещам», — отметила главный архитектор.