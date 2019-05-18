Открытие скульптуры «Точка» в Краснодаре

Юга.ру
Открытие скульптуры «Точка» в Краснодаре © Фото Юга.ру

В Краснодаре в Юбилейном микрорайоне 18 мая открыли современную скульптуру «Точка».

«Точку» из нержавеющей стали поставили в сквере 80-летия Краснодарского края на берегу Кубани. Автор скульптуры — краснодарский художник Михаил Смаглюк.

«В "Точке" можно увидеть себя. В прямом смысле слова. Пройти к божественному порядку через хаос. Объект именно об этом. Серьезном, глобальном и нужном каждому человеку. Именно этого я и старался достичь», — рассказал Смаглюк.

На открытие приехали мэр Краснодара Евгений Первышов, первый заместитель главы администрации Западного внутригородского округа Сергей Косинков, главный архитектор Краснодара Наталья Машталир, координатор проекта установки современных скульптур в городе Олег Сафронов, совладелец центра современного искусства «Типография» и генеральный директор портала «Юга.ру» Евгений Руденко.

Центр современного искусства «Типография» в 2018 году организовал проект по созданию новых городских скульптур. На конкурс пришло более 100 эскизов. Работа Михаила Смаглюка вошла в тройку лучших вместе с композициями Владимира Омутова Draped Data и «Столпы» Виктора Линского, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Евгений ПервышовИскусствоКраснодарКЦ «Типография»Михаил СмаглюкПарки

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