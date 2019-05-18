Открытие скульптуры «Точка» в Краснодаре

«Точку» из нержавеющей стали поставили в сквере 80-летия Краснодарского края на берегу Кубани. Автор скульптуры — краснодарский художник Михаил Смаглюк.

«В "Точке" можно увидеть себя. В прямом смысле слова. Пройти к божественному порядку через хаос. Объект именно об этом. Серьезном, глобальном и нужном каждому человеку. Именно этого я и старался достичь», — рассказал Смаглюк.

На открытие приехали мэр Краснодара Евгений Первышов, первый заместитель главы администрации Западного внутригородского округа Сергей Косинков, главный архитектор Краснодара Наталья Машталир, координатор проекта установки современных скульптур в городе Олег Сафронов, совладелец центра современного искусства «Типография» и генеральный директор портала «Юга.ру» Евгений Руденко.