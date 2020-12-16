Кондратьев собирается вернуть эвакуаторы на улицы Краснодара и взять их под контроль краевых властей

16 декабря прошло совещание по вопросам дорожной безопасности в администрации Краснодарского края, на котором обсудили работу эвакуаторов в столице

Напомним, в начале октября на улицах города перестали работать эвакуаторы. Как стало известно порталу из своих источников, это было связано с нехваткой инспекторов ГИБДД, которые обычно сопровождают эвакуаторы. При этом в пресс-службе краевой полиции сказали , что причина связана с тем, что из-за возросшего количества ДТП сотрудников начали перенаправлять в места концентрации аварий. А 27 октября руководство города сообщило , что в Краснодаре модернизируют контроль за парковками: теперь эвакуаторы будут использовать только при ДТП и для расчистки улиц перед мероприятиями, а отслеживать нарушителей будут фото- и видеофиксаторы.

В ноябре стало известно, что в городе планируют возобновить систему штрафов за неоплату парковки и парковку в запрещенном месте. А спустя несколько дней Первышов отметил:

«Не хочется возвращать эвакуаторы на проезжую часть, они в любом случае будут создавать заторовые ситуации. Здесь мы должны найти совместное решение с Отделом ГИБДД по городу Краснодару».

Однако уже 16 декабря губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что системы фото- и видеофиксации, которая начала работать в краевом центре, недостаточно:

«Машины продолжают стоять на дорогах и перегораживать тротуары, в час пик центр города парализован брошенными в три ряда машинами».

По его мнению, необходимо создать «уполномоченный краевой орган» по работе с эвакуацией транспортных средств. Глава поручил минтрансу подготовить предложения по созданию такого предприятия к лету 2021 года, сообщили в пресс-службе администрации Кубани 16 декабря.

Источник из ГИБДД добавил порталу Юга.ру, что, вероятнее всего, в крае применят опыт Москвы. Там эвакуацией транспорта занимается Центр организации дорожного движения Правительства Москвы. При эвакуации автомобиля нет необходимости в присутствии сотрудника полиции — оформлением документов занимаются сотрудники центра организации дорожного движения московского правительства. Все деньги, которые платит водитель за эвакуацию и содержание машины на штрафстоянке, идут в бюджет города.



При этом в Краснодаре, пока эвакуаторы еще работали, машину можно было забрать на штрафстоянку только в присутствии сотрудника полиции: он оформлял протокол об административном правонарушении. А деньги уходили частным компаниям — эвакуаторщикам и владельцам штрафстоянок, пояснил источник.