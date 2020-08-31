Гринпис, суды и незаконные туристы. Попытались разобраться, что происходило с границами заповедника Утриш

В Утрише 24 августа произошел природный пожар на площади 126 га, после которого власти вспомнили об охране границ заповедника

Днем 24 августа начался пожар между поселками Большой и Малый Утриш. К вечеру огонь распространился в заповеднике, из лагун начали вывозить отдыхающих, часть из них осталась тушить пожар. По факту возгорания завели уголовное дело. По мнению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, причиной пожара стало неаккуратное обращение туристов с огнем. В то же время туристы выкладывали в соцсетях видео, на которых видно несколько очагов возгорания, что может свидетельствовать о поджоге. Огонь потушили к вечеру 26 августа.

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Что такое заказник и заповедник Заказник — охраняемая природная территория, на которой под охраной может находиться как весь природный комплекс, так и некоторые его части: только растения, только животные (либо их отдельные виды), либо отдельные историко-мемориальные или геологические объекты. Заповедник — участок территории (акватории), на котором сохраняется в естественном состоянии весь его природный комплекс. Чаще всего заповедники, в отличие от заказников, закрыты для посещения туристами. Однако в некоторых случаях там может действовать пропускной режим: для этого требуется разрешение Минприроды РФ или непосредственного руководства заповедника.

Границы заказника Большой Утриш и заповедника Утриш В 1994 году на полуострове Абрау между поселками Сукко и Малый Утриш создали заказник Большой Утриш, который занимает более 5 тыс. га площади. Там растут деревья фисташки и несколько видов можжевельника, включенных в Красную книгу России. Также на территории есть сухие восточно-средиземноморские субтропики с большим числом эндемиков и реликтов, сохранившихся с третичного периода (период примерно от 66 млн лет назад до 1,8 млн лет назад), а в акватории обитают средиземноморские черепахи Никольского.

В сентябре 2010 года на базе заказника Большой Утриш создали государственный природный заповедник Утриш. Такое распоряжение подписал занимавший на тот момент пост премьер-министра России Владимир Путин. Границы заповедника утвердили только в июне 2011 года. При этом территорию заповедника разбили на четыре части, исключив из нее можжевелово-фисташковый лес в районе второй и третьей лагун, коридоры шириной 150 метров подъездных дорог к этому объекту и прибрежную полосу к востоку от поселка Малый Утриш.

Попытка Гринписа признать новые границы незаконными В сентябре 2011 года Гринпис подал заявление в Верховный суд РФ с ходатайством об отмене приказа Минприроды РФ, утвердившего новое положение о заповеднике Утриш, из-за которого из охраняемой природной территории исключили наиболее ценные участки. По мнению экологов, исключение из заповедных земель отдельных территорий не позволит заповеднику быть единым массивом, и он не сможет выполнять свою природоохранную функцию. Верховный суд отказал в удовлетворении ходатайства, не найдя в приказе Минприроды нарушений законодательства. Кассационная коллегия Верховного суда РФ также отклонила жалобу Гринписа. Таким образом, границы заповедника признали законными : он занимает более 9 тыс. га земельно-лесного фонда и 783 га морской акватории. Посещение заповедника

После присвоения заповеднику статуса особо охраняемой территории, с 1 июня 2011 года Утриш закрыли для туристов . В 2012 году в заповеднике решили создать 11 экотроп. Посещать территорию позволили при наличии разрешения Учреждения или Минприроды России, а за сами экскурсии начали брать деньги.

С 2019 года в заповеднике Утриш начал работать Центр экологического просвещения «Жемчужный». Планировалось, что учреждение займется организацией и проведением экологических экскурсий, развитием познавательного туризма и работой по экопросвещению. Сейчас экоцентр называется «глэмпингом», а стоимость размещения на две ночи за одного человека в конце сентября (ближайшая свободная дата для бронирования) составляет 7,5 тыс. рублей.

Новые обсуждения границ С 2018 года министерство природных ресурсов края занимается корректировкой границ заповедника и планирует присоединить к нему территорию краевого заказника. В конце апреля 2020 года Минприроды РФ объявило общественные слушания по проекту расширения территории заповедника Утриш. В состав заповедника предлагали включить три участка земель лесного фонда площадью 684,76 га и три участка земель водного фонда площадью 693,36 га.

В «Экологической вахте по Северному Кавказу» объяснили, что в состав заповедника собираются включить утришские лагуны, участки коридоров для двух подъездных дорог, три участка акватории Черного моря, а также участки лесов, прилегающие к поселкам Большой Утриш и Малый Утриш. Также в случае принятия проекта, отдыхающие не смогут купаться на диком пляже в районе Большого Утриша. «Также нельзя не отметить, что планируемое расширение территории заповедника имеет определенные странности в части конфигурации прирезаемой территории. Почему-то в состав расширенной территории заповедника не включены несколько очень ценных в природоохранном отношении участков возле Большого и Малого Утриша. Известно, что на некоторых из этих участков также планировалось строительство резиденций, в том числе для первых лиц прежней администрации Краснодарского края», — заявляли экоактивисты в апреле. Общественные обсуждения завершились 11 мая, большинство голосов отдали за расширение границ заповедника. После этого экологи направили свои замечания по документу на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.