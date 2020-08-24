На Черноморском побережье Кубани горит лес общей площадью 3 га

Днем 24 августа в Краснодарском крае произошло два крупных лесных пожара — в Анапе и Новороссийске

Днем в соцсетях очевидцы стали выкладывать фотографии и видео, на которых горит лес в Анапе. Так, в телеграм-чате «Жизнь Утриша» в 14:35 сообщили, что горят лагуны в заповеднике.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что пожар произошел в Анапском лесничестве вблизи поселка Малый Утриш, который граничит с заповедником. Информация о пожаре поступила дежурному МЧС в 14:43.

Прибывшие на место спасатели установили, что площадь лесного пожара составляет 2 га. В тушении участвуют 49 человек и десять спецмашин.

Также в 14:48 в телеграм-канале «Хороший Геленджик» опубликовали фотографию природного пожара. Как сообщили очевидцы, загорелся лес в районе Кабардинки.