На Черноморском побережье Кубани горит лес общей площадью 3 га
Днем 24 августа в Краснодарском крае произошло два крупных лесных пожара — в Анапе и Новороссийске
Днем в соцсетях очевидцы стали выкладывать фотографии и видео, на которых горит лес в Анапе. Так, в телеграм-чате «Жизнь Утриша» в 14:35 сообщили, что горят лагуны в заповеднике.
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В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что пожар произошел в Анапском лесничестве вблизи поселка Малый Утриш, который граничит с заповедником. Информация о пожаре поступила дежурному МЧС в 14:43.
Прибывшие на место спасатели установили, что площадь лесного пожара составляет 2 га. В тушении участвуют 49 человек и десять спецмашин.
Также в 14:48 в телеграм-канале «Хороший Геленджик» опубликовали фотографию природного пожара. Как сообщили очевидцы, загорелся лес в районе Кабардинки.
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В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что горит лесная подстилка в Шесхарисском участковом лесничестве в Новороссийске. Информация о пожаре поступила спасателям в 13:50. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что площадь пожара составляет 1 га. Огонь тушат 31 человек и 12 единиц техники.
Ранее Юга.ру сообщали, что 18 августа в Новороссийске загорелась трава на площади 700 кв. метров. В этот же день в Анапе произошел крупный ландшафтный пожар. Накануне, 23 августа, в Новороссийске загорелся лес на горе Колдун, пожар тушили более четырех часов.
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