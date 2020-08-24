Под Анапой и еще в трех районах Кубани продолжает гореть лес, его тушат более 350 человек

Краснодарский край

Распечатать

На Кубани 24 августа действуют четыре лесных пожара, они случились на побережье Черного моря

Как писали Юга.ру, днем начался пожар вблизи поселка Малый Утриш, около заповедника с можжевеловыми лесами. Тогда же загорелась подстилка в Шесхарисском участковом лесничестве в Новороссийске.

В 17:00 в ГУ МЧС по Краснодарскому краю отметили, что в регионе продолжают действовать четыре пожара: к двум в Анапе и Новороссийске добавились пожары в Геленджике и Туапсинском районе. Их общая площадь составила 16 га.

Читайте также:

Наиболее сложная ситуация сложилась в Туапсинском районе и Анапе. Под Туапсе загорелась подстилка, площадь составила 4 га. К тушению привлекали также вертолет Ка-32, он совершил 11 сбросов воды общей массой 55 тонн.

Кроме того, вертолеты занимались и ликвидацией горения в Анапе. Два вертолета Ми-8 сбросили за 14 подлетов 70 тонн воды. На месте продолжают наращивать количество пожарных, на 18:00 там работали 213 человек и 21 единица техники.

Всего к тушению всех четырех пожаров привлекли более 350 человек и 65 единиц техники.

«В целом обстановка находится под контролем. Сил и средств достаточно», — сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов. 

Как рассказал порталу Юга.ру очевидец Андрей Велигура, находящийся сейчас в четвертой лагуне на Утрише, пожар начал сдвигаться в сторону Краснодара. По его словам, горит именно зона заповедника, повсюду летает пепел.

Анапа Геленджик МЧС Новороссийск Пожары Туапсинский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре за неделю снесли 9 зданий
Из-за ремонта трубопровода в центре Краснодара на несколько дней отключат горячую воду
Под Анапой и еще в трех районах Кубани продолжает гореть лес, его тушат более 350 человек
На Кубани командир взвода ДПС заставлял подчиненных передавать ему взятки, сотрудники заявили на него в СК
Уроки сократят, а справки об эпидокружении будут требовать не у всех учеников. Что известно о занятиях в Краснодаре в новом учебном году
Власти России собираются открыть авиасообщение еще с 7 странами — СМИ

Лента новостей

Реклама на портале