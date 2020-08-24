Под Анапой и еще в трех районах Кубани продолжает гореть лес, его тушат более 350 человек
На Кубани 24 августа действуют четыре лесных пожара, они случились на побережье Черного моря
Как писали Юга.ру, днем начался пожар вблизи поселка Малый Утриш, около заповедника с можжевеловыми лесами. Тогда же загорелась подстилка в Шесхарисском участковом лесничестве в Новороссийске.
В 17:00 в ГУ МЧС по Краснодарскому краю отметили, что в регионе продолжают действовать четыре пожара: к двум в Анапе и Новороссийске добавились пожары в Геленджике и Туапсинском районе. Их общая площадь составила 16 га.
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Наиболее сложная ситуация сложилась в Туапсинском районе и Анапе. Под Туапсе загорелась подстилка, площадь составила 4 га. К тушению привлекали также вертолет Ка-32, он совершил 11 сбросов воды общей массой 55 тонн.
Кроме того, вертолеты занимались и ликвидацией горения в Анапе. Два вертолета Ми-8 сбросили за 14 подлетов 70 тонн воды. На месте продолжают наращивать количество пожарных, на 18:00 там работали 213 человек и 21 единица техники.
Всего к тушению всех четырех пожаров привлекли более 350 человек и 65 единиц техники.
«В целом обстановка находится под контролем. Сил и средств достаточно», — сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.
Как рассказал порталу Юга.ру очевидец Андрей Велигура, находящийся сейчас в четвертой лагуне на Утрише, пожар начал сдвигаться в сторону Краснодара. По его словам, горит именно зона заповедника, повсюду летает пепел.
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