Под Анапой и еще в трех районах Кубани продолжает гореть лес, его тушат более 350 человек

На Кубани 24 августа действуют четыре лесных пожара, они случились на побережье Черного моря

В 17:00 в ГУ МЧС по Краснодарскому краю отметили, что в регионе продолжают действовать четыре пожара: к двум в Анапе и Новороссийске добавились пожары в Геленджике и Туапсинском районе. Их общая площадь составила 16 га.

Как писали Юга.ру, днем начался пожар вблизи поселка Малый Утриш, около заповедника с можжевеловыми лесами. Тогда же загорелась подстилка в Шесхарисском участковом лесничестве в Новороссийске.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Туапсинском районе и Анапе. Под Туапсе загорелась подстилка, площадь составила 4 га. К тушению привлекали также вертолет Ка-32, он совершил 11 сбросов воды общей массой 55 тонн.

Кроме того, вертолеты занимались и ликвидацией горения в Анапе. Два вертолета Ми-8 сбросили за 14 подлетов 70 тонн воды. На месте продолжают наращивать количество пожарных, на 18:00 там работали 213 человек и 21 единица техники.

Всего к тушению всех четырех пожаров привлекли более 350 человек и 65 единиц техники.

«В целом обстановка находится под контролем. Сил и средств достаточно», — сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

Как рассказал порталу Юга.ру очевидец Андрей Велигура, находящийся сейчас в четвертой лагуне на Утрише, пожар начал сдвигаться в сторону Краснодара. По его словам, горит именно зона заповедника, повсюду летает пепел.