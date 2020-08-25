Пожар в заповеднике «Утриш» глазами очевидцев

С 24 августа горит лес между поселками Малый и Большой Утриш под Анапой. Юга.ру публикуют фотографии пожара в заповеднике, сделанные туристами

Пожар в Анапском лесничестве начался накануне днем. Недалеку от поселка Малый Утриш в опасной близости от заповедника «Утриш» с можжевеловыми лесами загорелась лесная подстилка. В настоящее время огонь распространился на территорию около 107 га. С пожаром борются 348 человек, задействовано 59 спецмашин, а также два вертолета Ми-8, вертолет Ка-32 и самолет Ил-76.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261 УК РФ (Уничтожение или повреждение лесных насаждений). О том, что говорят власти, спасатели, пожарные и туристы о пожаре в заповедных лесах, можно прочитать тут.

Очевидцы пожара Мария Сотскова и Виталий Кавтарадзе поделились с порталом Юга.ру фотографиями с места событий.