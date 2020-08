В Анапе эвакуировали людей из зоны горящего заповедника за деньги

View this post on Instagram

Участковые-уполномоченные полиции Отдела МВД России по городу Анапе установили организатора платных перевозок людей, эвакуированных с мест пожара. В отношении Анапчанина полиция проводит проверку на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ «незаконное предпринимательство». По итогам проведения проверки будет принято процессуальное решение.