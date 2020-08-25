В Анапе эвакуировали людей из зоны горящего заповедника за деньги
В полиции Анапы 25 августа проводят проверку в отношении мужчины, который вывозил отдыхающих из горящего заповедника и брал за это деньги
В Анапе 24 августа начался пожар около заповедника «Утриш». Вечером очевидцы сообщили, что горит уже непосредственного зона реликтовых можжевеловых лесов. В течение ночи и днем 25 августа отдыхающие на лагунах тушили пожар. Также ликвидацией занимались 348 спасателей и авиация. Сообщалось, что с пляжей Малого Утриша за ночь эвакуировали 350 туристов.
25 августа в полиции Анапы сообщили, что организатор перевозок брал деньги за эвакуацию людей с места пожара.
В отношении мужчины начали проверку, он может быть обвинен по ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство). По итогам проверки примут решение, сообщили в инстаграме отдела МВД России по Анапе.
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Участковые-уполномоченные полиции Отдела МВД России по городу Анапе установили организатора платных перевозок людей, эвакуированных с мест пожара. В отношении Анапчанина полиция проводит проверку на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ «незаконное предпринимательство». По итогам проведения проверки будет принято процессуальное решение.