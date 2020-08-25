В Анапе эвакуировали людей из зоны горящего заповедника за деньги

В полиции Анапы 25 августа проводят проверку в отношении мужчины, который вывозил отдыхающих из горящего заповедника и брал за это деньги

В Анапе 24 августа начался пожар около заповедника «Утриш». Вечером очевидцы сообщили, что горит уже непосредственного зона реликтовых можжевеловых лесов. В течение ночи и днем 25 августа отдыхающие на лагунах тушили пожар. Также ликвидацией занимались 348 спасателей и авиация. Сообщалось, что с пляжей Малого Утриша за ночь эвакуировали 350 туристов.