Власти Кубани предложат Минприроды РФ план по сохранению и восстановлению Утриша
Власти Кубани 29 августа обсудили вопросы обеспечения пожарной безопасности на землях лесного фонда
Пожар между поселками Большой и Малый Утриш начался днем 24 августа. К вечеру огонь распространился в заповеднике, из лагун начали вывозить отдыхающих, часть из них осталась тушить пожар. По факту возгорания завели уголовное дело.
По мнению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, причиной пожара стало неаккуратное обращение туристов с огнем. В то же время туристы выкладывали в соцсетях видео, на которых видно несколько очагов возгорания, что может свидетельствовать о поджоге. По данным МЧС, огонь потушили к вечеру 26 августа.
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На встрече с экологами, лесничими, сотрудниками МЧС и волонтерами Кондратьев напомнил, что огонь затронул особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения: заповедник «Утриш» и краевой заказник «Большой Утриш». По словам губернатора, он не увидел, как соблюдаются режимы этих мест: там много дорожек, кострищ и мусора. Также главу региона возмутило, что с места эвакуировали 1 тыс. человек, которых там не должно быть. В домиках, которые предоставляет заповедник, запрещено жить отдыхающим даже за деньги.
Глава краевого минприроды отметил, что правила нарушают из-за отсутствия природоохранной нормы. Туристов на Утриш привозили на катерах, а чтобы это предотвратить, необходимо выставить охранные посты. Кондратьев поручил обследовать территорию. Он пообещал 31 августа обсудить с министром природы РФ обеспечение режима максимального покоя заповедника, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.