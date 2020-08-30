Власти Кубани предложат Минприроды РФ план по сохранению и восстановлению Утриша

Пожар между поселками Большой и Малый Утриш начался днем 24 августа. К вечеру огонь распространился в заповеднике, из лагун начали вывозить отдыхающих, часть из них осталась тушить пожар. По факту возгорания завели уголовное дело.

По мнению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, причиной пожара стало неаккуратное обращение туристов с огнем. В то же время туристы выкладывали в соцсетях видео, на которых видно несколько очагов возгорания, что может свидетельствовать о поджоге. По данным МЧС, огонь потушили к вечеру 26 августа.