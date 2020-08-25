Ночью с Малого Утриша эвакуировали 350 человек

Напомним, накануне днем начался пожар вблизи поселка Малый Утриш, около заповедника с можжевеловыми лесами. Всего в регионе действовали четыре пожара: в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Туапсинском районе. Их общая площадь составила 16 га.

По состоянию на 6:40, площадь активного горения составляет около 3 га. Огонь тушат 238 человек и 27 машин, в том числе 2 вертолета Ми-2 и 3 катера. С малого Утриша за ночь эвакуировали 350 отдыхающих.

В 6:35 авиация начала тушить пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.