Центр экологического просвещения появится на Кубани
На территории природного заповедника «Утриш» в Анапе 14 июня заработает центр экологического просвещения «Жемчужный»
Учреждение займется организацией и проведением экологических экскурсий, развитием познавательного туризма и работой по экопросвещению. Также на его базе смогут останавливаться туристы, ученые и волонтеры.
«В заповеднике "Утриш" разработаны маршруты эко-троп, проводятся познавательные экскурсии. После открытия такого центра заповедник сможет предложить временное размещение туристам, ученым, волонтерам, студенческим группам непосредственно у себя на территории. Это позволит им проводить на месте необходимые исследования», — отметили в минкурортов Краснодарского края.
Также центр будет взаимодействовать со СМИ, займется организацией мероприятий и созданием визит-центров.
Площадь заповедника «Утриш», расположенного на полуострове Абрау, составляет более 9 тыс. гектаров земельно-лесного фонда и почти 800 га морской акватории. Он входит в тройку лидеров России среди заповедников по многообразию видов растений.
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