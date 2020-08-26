Площадь пожара под Анапой составила 126 га. Губернатор обвинил в этом туристов

В Анапе к обеду 26 августа локализовали пожар между Большим и Малым Утришом

Напомним, днем 24 августа начался пожар вблизи поселка Малый Утриш. По словам очевидцев, горел непосредственно заповедник с можжевеловыми лесами. Утром 25 августа стало известно, что огонь прошел около 82 га и достиг территории между Малым и Большим Утришом. Из лагун начали вывозить отдыхающих, однако часть из них остались тушить пожар. Два очевидца рассказали Юга.ру, что перед началом пожара слышали хлопки и чувствовали запах бензина. По факту возгорания завели уголовное дело, в середине дня 25 августа пламя прошло уже 107 га.

По данным на 26 августа на 9:00, общая площадь, пройденная огнем, составила 126 га, а площадь активного горения — 2 га. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что 90% природных пожаров происходят по вине человека, в том числе туристов, которые разводят костры. Тушением огня занимался 501 человек и 66 единиц техники, в том числе самолет ИЛ-76, самолет-амфибия Бе200-ЧС, два вертолета МИ-8 и вертолет Ка-32. Ситуацию в труднодоступных местах оценивают с помощью беспилотников. За утро авиация МЧС России совершила 59 сбросов воды с вертолетами и 7 самолетами. Общий объем воды составил 409 тонн. К 12:00 пожар локализовали.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев накануне вылетел в Анапу и провел там заседание оперштаба. Позже в эфире «России 24» глава региона обвинил в пожаре туристов и дикий отдых. По мнению Кондратьева, отдыхающие с палатками готовили еду на кострах и небрежно обращались с огнем. «Люди любят уходить в горы, высоко в горы, с палатками, чтобы там провести время вне других людей. И, я думаю, следствие, конечно, разберется, что причиной пожаров у нас как раз вот эти самые туристы и явились. Потому что небрежное обращение с огнем, скорее всего, потому что они готовят себе еду и готовят ее на кострах. Вот это и явилось следствием того, это я так считаю, это моя точка зрения, в том числе и небрежное отношение с огнем одного из туристов», — добавил губернатор.