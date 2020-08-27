Эколог рассказал, сколько времени уйдет на восстановление заповедника «Утриш» после пожара. Там все еще тушат очаги огня

Портал Юга.ру спросил эколога, чем уникален заповедник «Утриш» и какой урон нанес ему бушевавший несколько дней лесной пожар

Напомним, пожар между Большим и Малым Утришом начался днем 24 августа — на территории, граничащей с заповедником «Утриш» загорелась лесная подстилка. К вечеру огонь распространился непосредственно в заповеднике. Из лагун начали вывозить отдыхающих, часть из них осталась тушить пожар. По факту возгорания завели уголовное дело.

По мнению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, причиной пожара стало неаккуратное обращение туристов с огнем. В то же время туристы выкладывали в соцсетях видео, на которых видно несколько очагов возгорания. Это может свидетельствовать об умышленном поджоге. Несколько опрошенных порталом Юга.ру очевидцев также придерживались версии, что лес подожгли специально. Они рассказывали, что перед началом пожара слышали хлопки и чувствовали запах бензина.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что к 17:25 26 августа лесной пожар был ликвидирован. Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе государственного природного заповедника «Утриш», сгорело порядка 126 га, из них 64 га заповедных территорий . При этом локальные очаги остались, а внутри самих можжевельников продолжается тление.

Читайте также: В 2013 году сгорело около 9 га вблизи границ заповедника

Работы по окарауливанию и ликвидации тлеющих очагов продолжились и 27 августа. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в общей сложности задействовано 80 человек и 19 единиц техники, в том числе 3 катера.

Портал Юга.ру связался с экологом Дмитрием Шевченко, чтобы узнать, в чем уникальность заповедника «Утриш» и сколько времени займет восстановления леса. «"Утриш" уникален тем, что это единственный в черноморском регионе сохранившийся участок реликтовой средиземноморской флоры и фауны. Нигде больше нет таких же по площади можжевелово-фисташковых редколесий, которые бы соседствовали с дубово-грабовым лесом. Аналогичные ландшафты в Крыму не идут ни в какое сравнение — там они маленькие по площади, а лес в основном моложе», — рассказал эколог. Он отметил, что некоторым можжевельникам в заповеднике по 500-800 лет (есть и старше) , также там произрастает около 60 видов растений, занесенных в Красную книгу РФ. Однако по время пожара на некоторых участках лес погиб полностью , а где-то прошелся только низовой пожар и выгорел подрост.

Читайте также: Еще один пожар в заповеднике произошел в 2017 году

«О выгоревшей площади я пока не берусь судить — надо ехать на место, делать подробную аэросъемку. Из-за сложности рельефа точно оценить выгоревшую площадь по одним космоснимкам невозможно», — подчеркнул специалист. По его словам, процесс полного восстановления леса займет на отдельных участках десятки лет, а на других — сотни. «Надо понимать, что на сгоревших участках заповедника по закону невозможна никакая ликвидация последствий. От нее будет больше вреда. Самое лучшее, что сейчас можно сделать — дотушить очаги и обеспечить территории полный покой . Какие-то лесопосадки там бессмысленны. Это сухая зона, там очень тяжело приживаются искусственно посаженные деревья — они могут расти только там, где проросли из семян сами, где нашли себе условия. Но проблема же не только в сгоревшем лесе — пострадала целая экосистема», — отметил Дмитрий Шевченко.

Читайте также: Про реликтовый лес