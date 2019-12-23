Выгул собак, запрет контактных зоопарков, работа приютов. Что изменится в 2020 году для владельцев домашних животных

Портал Юга.ру составил подборку законодательных норм об обращении с животными, которые начнут действовать с 1 января 2020 года

Госдума РФ 19 декабря 2018 года приняла Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Его подписал президент России Владимир Путин. Это первый в истории страны подобный закон. Документ защищает животных от жестокого обращения, а также обеспечивает безопасность граждан при взаимодействии с ними. Основные нормы закона уже действуют, однако отдельные положения вступят в силу с начала следующего года.

Так, с 1 января будет запрещен выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка независимо от места выгула. Владелец такой породы собак должен сделать предупреждающая надпись при входе на частную территорию. Перечень потенциально опасных пород из 69 пунктов МВД представило в начале марта этого года. Позже ведомство сократило список до 13 пород.

С 1 января также вступает в силу ст. 15 этого закона, запрещающая использование животных в культурно-зрелищных целях , основной целью которой является предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными. Теперь владельцы контактных зоопарков обязаны будут обеспечить для животных зоны с укрытием, им также запрещено будет применять лекарственные препараты, причиняющие вред животным.

Кроме того, правительство России 24 июня утвердило список животных, которых нельзя держать дома. Так, с 1 января дикие животные подлежат конфискации , а правоохранительные органы обязаны будут возвращать животных в их естественную среду обитания.

Юга.ру рассказывали о жительнице Новороссийска, у которой прокуратура 15 июля забрала около 20 диких животных. По версии прокуратуры, их использовали для фотоуслуг, у животных не было документов и данных о происхождении. Сама девушка рассказала, что вместе с молодым человеком занимается реабилитацией зверей.