Выгул собак, запрет контактных зоопарков, работа приютов. Что изменится в 2020 году для владельцев домашних животных
Портал Юга.ру составил подборку законодательных норм об обращении с животными, которые начнут действовать с 1 января 2020 года
Госдума РФ 19 декабря 2018 года приняла Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Его подписал президент России Владимир Путин. Это первый в истории страны подобный закон. Документ защищает животных от жестокого обращения, а также обеспечивает безопасность граждан при взаимодействии с ними. Основные нормы закона уже действуют, однако отдельные положения вступят в силу с начала следующего года.
Так, с 1 января будет запрещен выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка независимо от места выгула. Владелец такой породы собак должен сделать предупреждающая надпись при входе на частную территорию. Перечень потенциально опасных пород из 69 пунктов МВД представило в начале марта этого года. Позже ведомство сократило список до 13 пород.
С 1 января также вступает в силу ст. 15 этого закона, запрещающая использование животных в культурно-зрелищных целях, основной целью которой является предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными. Теперь владельцы контактных зоопарков обязаны будут обеспечить для животных зоны с укрытием, им также запрещено будет применять лекарственные препараты, причиняющие вред животным.
Кроме того, правительство России 24 июня утвердило список животных, которых нельзя держать дома. Так, с 1 января дикие животные подлежат конфискации, а правоохранительные органы обязаны будут возвращать животных в их естественную среду обитания.
Юга.ру рассказывали о жительнице Новороссийска, у которой прокуратура 15 июля забрала около 20 диких животных. По версии прокуратуры, их использовали для фотоуслуг, у животных не было документов и данных о происхождении. Сама девушка рассказала, что вместе с молодым человеком занимается реабилитацией зверей.
Также с 2020 года в России начнет действовать статья, регулирующая деятельность приютов для животных. Теперь в отношении подопечных приюта руководители организации и уполномоченные ими лица приравниваются к владельцам животных и несут полную ответственность за них. Кроме того, будет категорически запрещено умерщвлять животных. Исключение — заключение ветеринара о том, что животное страдает от «тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью».
Юга.ру писали о жительница Темрюкского района, которая содержит домашний приют «Уютный домик Галины», в котором живут 547 собак.
С 1 января организации, занимающиеся отловом бездомных животных, должны работать так, чтобы это не приводило к увечьям, травмам или гибели животных. Также они обязаны будут снимать весь процесс на видеозапись.
Напомним, в 2016 году губернатор Краснодарского края подписал краевой закон о содержании и защите домашних животных.
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