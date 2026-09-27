В Прикубанском округе Краснодара из-за аварии обесточило 36 улиц

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В ЕДДС Краснодара рассказали об аварийном отключении электроэнергии

27 сентября ЕДДС Краснодара сообщила в своем телеграм-канале, что в Прикубанском округе произошло аварийное отключение электричества. Причина перебоев — повреждение на линии электропередачи 6–10 кВ.

Из-за аварии отключились 13 трансформаторных подстанций. Без света остались жители 36 улиц, переулков и проездов.

Читайте также:

Где отключили ресурс:

  • 1-й Витебский проезд;
  • 2-й Витебский проезд;
  • Еловый проезд;
  • Короткий переулок;
  • Ришельевский переулок;
  • улица 2-я Бисерная;
  • улица Академика Королева;
  • улица Академика Сахарова;
  • улица Аляскинская;
  • улица Бестужевская;
  • улица Бисерная;
  • улица Благородная;
  • улица Витебская;
  • улица Высоцкого;
  • улица Еловая;
  • улица Капицы;
  • улица Кирова;
  • улица Кишиневская;
  • улица Комарова;
  • улица Королева;
  • улица Костромская;
  • улица Кубанская;
  • улица Мускатная;
  • улица Окружная;
  • улица Пинская;
  • улица Подорожная;
  • улица Поморская;
  • улица Ришельевская;
  • улица Роз;
  • улица Рязанская;
  • улица Соловьиная;
  • улица Табачная;
  • улица Таежная;
  • улица Триумфальная;
  • улица Чилимская;
  • улица Читинская.

На месте работает аварийная бригада. Когда жителям вернут электричество — неизвестно.

Как писали Юга.ру, на модернизацию ливневок Краснодара до 2044 года потребуется полтриллиона рублей.

Аварии Город ЖКХ Краснодар Происшествия Энергетика

Новости

В Краснодаре третий день уменьшается число работающих заправок: адреса АЗС по сетям
В Прикубанском округе Краснодара из-за аварии обесточило 36 улиц
Под Геленджиком тушат лесной пожар, начавшийся после падения обломков БПЛА
В Краснодаре бесплатно покажут работы знаменитых художников юга России
В Краснодаре шестилетнему Мирону Кузнецову требуется кресло-коляска. Как помочь?
Черно-белый город и философия момента. В Краснодаре пройдет выставка «Постфотография»

Лента новостей

Явка почти 70%, угроза дронов и тайны сейф-пакетов
25 сентября, 17:07
Явка почти 70%, угроза дронов и тайны сейф-пакетов
Главное о выборах в Госдуму на Кубани
Бетонный тупик
24 сентября, 16:45
Бетонный тупик
Почему строительный бум больше не спасает Краснодар и что ждет город к 2036 году
Авангард чистой воды
18 сентября, 16:16
Авангард чистой воды
Как краснодарская Шуховская башня пережила войну, «крокодилов», билборды и стройку ТРЦ — и чему ее история учит Москву

Реклама на сайте