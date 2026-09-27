В Прикубанском округе Краснодара из-за аварии обесточило 36 улиц
В ЕДДС Краснодара рассказали об аварийном отключении электроэнергии
27 сентября ЕДДС Краснодара сообщила в своем телеграм-канале, что в Прикубанском округе произошло аварийное отключение электричества. Причина перебоев — повреждение на линии электропередачи 6–10 кВ.
Из-за аварии отключились 13 трансформаторных подстанций. Без света остались жители 36 улиц, переулков и проездов.
Где отключили ресурс:
- 1-й Витебский проезд;
- 2-й Витебский проезд;
- Еловый проезд;
- Короткий переулок;
- Ришельевский переулок;
- улица 2-я Бисерная;
- улица Академика Королева;
- улица Академика Сахарова;
- улица Аляскинская;
- улица Бестужевская;
- улица Бисерная;
- улица Благородная;
- улица Витебская;
- улица Высоцкого;
- улица Еловая;
- улица Капицы;
- улица Кирова;
- улица Кишиневская;
- улица Комарова;
- улица Королева;
- улица Костромская;
- улица Кубанская;
- улица Мускатная;
- улица Окружная;
- улица Пинская;
- улица Подорожная;
- улица Поморская;
- улица Ришельевская;
- улица Роз;
- улица Рязанская;
- улица Соловьиная;
- улица Табачная;
- улица Таежная;
- улица Триумфальная;
- улица Чилимская;
- улица Читинская.
На месте работает аварийная бригада. Когда жителям вернут электричество — неизвестно.
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