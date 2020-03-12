Новую трамвайную ветку в Краснодаре собираются сделать за 13 месяцев

В мэрии Краснодара 12 марта рассказали о стоимости и планах строительства четырех новых трамвайных линий

О том, что в городе планируют продлить трамвайные пути в четырех направлениях, стало известно в июле 2018 года. В администрации заявили, что ветки собираются провести от улицы Солнечной до Петра Метальникова (5 км), от Красных Зорь до Домбайской (9,5 км), от Трамвайной до Невкипелого (6,8 км), от 8 Марта до привокзальной площади Краснодарского аэропорта.

В начале 2020 года городские власти рассказали , что в первую очередь планируют строить трамвайную линию по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Работы по ее сооружению хотят начать в 2020 году, «не позднее июля».

12 марта замглавы Краснодара Артем Доронин отметил, что работы по строительству ветки по Московской продлятся 13 месяцев и завершатся в августе 2021 года. В течение этого времени на участке должны появиться восемь остановок, диспетчерский пункт, кольцо для разворота и два подземных перехода. Строительно-монтажные работы обойдутся примерно в 550 млн рублей, проектные — 49,5 млн рублей.

По словам Доронина, начать прокладывать ветку получится при наличии соответствующего финансирования. При этом на реализацию планов по четырем веткам требуется не менее 8,05 млрд рублей, пишет «РБК Краснодар».

«414 млн рублей — на выполнение проектно-изыскательских работ и 7,64 млрд рублей — на строительно-монтажные работы», — уточнил чиновник.

Общая протяженность четырех новых трамвайных линий составит 26,7 км. До этого трамвайные пути в Краснодаре строили в 1996 году.